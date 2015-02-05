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Бабаев: «Возможно, что Витиньо вернется к нам зрелым игроком»

05 февраля 2015, 00:51
  Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем форварда команды Витиньо.

«Трансфер бразильца был для нас беспрецедентным: мы ни за кого столько не платили. Но на тот момент все аналитические выкладки говорили, что вложенные средства себя оправдают. Мы приобретали самого талантливого и перспективного футболиста чемпионата Бразилии – в этом сходились все ведущие специалисты. Однако помешала психология.

Сейчас, отправив Витиньо на родину в аренду, мы рассчитываем на один из двух сценариев. Либо он вернется к нам зрелым игроком, либо бразильские клубы выйдут на ЦСКА с предложением о покупке», — признался Бабаев.
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