Бабаев: «Возможно, что Витиньо вернется к нам зрелым игроком»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем форварда команды Витиньо.
«Трансфер бразильца был для нас беспрецедентным: мы ни за кого столько не платили. Но на тот момент все аналитические выкладки говорили, что вложенные средства себя оправдают. Мы приобретали самого талантливого и перспективного футболиста чемпионата Бразилии – в этом сходились все ведущие специалисты. Однако помешала психология.
Сейчас, отправив Витиньо на родину в аренду, мы рассчитываем на один из двух сценариев. Либо он вернется к нам зрелым игроком, либо бразильские клубы выйдут на ЦСКА с предложением о покупке», — признался Бабаев.
«Трансфер бразильца был для нас беспрецедентным: мы ни за кого столько не платили. Но на тот момент все аналитические выкладки говорили, что вложенные средства себя оправдают. Мы приобретали самого талантливого и перспективного футболиста чемпионата Бразилии – в этом сходились все ведущие специалисты. Однако помешала психология.
Сейчас, отправив Витиньо на родину в аренду, мы рассчитываем на один из двух сценариев. Либо он вернется к нам зрелым игроком, либо бразильские клубы выйдут на ЦСКА с предложением о покупке», — признался Бабаев.