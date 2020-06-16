«Челси» заинтересован в покупке Роналду за 120 млн евро

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16 июня 2020, 05:45

«Челси» нацелился на форварда «Ювентуса» и сборной Португалии .

Как утверждают СМИ , лондонский клуб готов заплатить 120 млн евро за 35-летнего футболиста.

Недавно сообщалось о том, что наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри заинтересован в подписании двух игроков «Челси».

Обновлено: «Челси» не собирается покупать Роналду