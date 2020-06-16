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«Челси» заинтересован в покупке Роналду за 120 млн евро

16 июня 2020, 05:45

«Челси» нацелился на форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Как утверждают СМИ, лондонский клуб готов заплатить 120 млн евро за 35-летнего футболиста.

Недавно сообщалось о том, что наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри заинтересован в подписании двух игроков «Челси».

Обновлено: «Челси» не собирается покупать Роналду

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Все комментарии
рус фан
рус фан
17 июня 2020 в 01:44, ред.
Абраша когда то купил Шеву и не получил ничего, может с Криштиану получится лучше.
112910415
112910415
16 июня 2020 в 18:43
надо брать, конечно
oFANATo
oFANATo
16 июня 2020 в 17:36, ред.
Любопытно было бы посмотреть на Роналду в Челси.
pomor 445
pomor 445
16 июня 2020 в 14:20
Любому интересно купить подешевле. Представьте на минутку: тульский «Арсенал» заинтересован в покупке Роналду за 2 млн евро".
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня 2020 в 11:30
Абраше от халявных денег похоже совсем крышу снесло.
dzvinka
dzvinka
16 июня 2020 в 11:07, ред.
глупее этого сложно что-то придумать...
Лэмпс строит молодую команду - видна стратегия как тренера так и клуба, тут престарелая истеричка тянущая одеяло на себя и за безплатно не нужна.
Ну и под конец, Челси уже давно не покупает за дорого, вот с Арисабалагой в панике попытались стрельнуть разок, и по сути прогадали... что лишь упрочит их уверенность в нецелесообразности таких трат.
Короче шлак от марки.
волгодон 2
волгодон 2 ответ бензиновый учитель физкультуры (комментарий удален) (раскрыть)
16 июня 2020 в 10:46
возможно хозяин чукотки просто хочет освоить заработок в инстограме
Great Chris
Great Chris
16 июня 2020 в 10:18
Пусть в зените играет, не надо Челси портить.
DXTK
DXTK
16 июня 2020 в 10:10
Вряд ли португалец придаст МЮ.........
Alex12357
Alex12357
16 июня 2020 в 10:05
Вот сейчас самое время ,сломать спесь этому Португальскому гадёнышу!!!
dimagas2
dimagas2
16 июня 2020 в 09:27
Это как в старом анекдоте:
-Правдла что Рабинович выиграл в лотерею 100 долл.?
-Не 100 долл,а 300.
-Н в лотерею ,а в карты.
-Не выиграл ,а проиграл)))
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
16 июня 2020 в 08:55
представляю что можно повысить цены на билеты,
тем более далеко не каждый матч аншлаг
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Legend 6 (комментарий удален) (раскрыть)
16 июня 2020 в 08:54, ред.
посмотри на ювентус, продажи атрибутики вырослы, цены на билет подняли с приходом, участие в различных турне, товарщеских матчах и прочих клубных мероприятиях
и более жирные контракты от спонсоров, так как у тебя в клубе играет один из самых известных людей мира
так что 100 лямов это покупка нк футболиста, а бренда
он как и Месси стали футболистами брендами
Baggio R.
Baggio R.
16 июня 2020 в 08:52
От старой синьоры к пенсионерам)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
16 июня 2020 в 08:26
Смешно
LOpp
LOpp
16 июня 2020 в 08:13
Челси 120 млн на футболках и рекламе отобьют
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ RamonCSKA (раскрыть)
16 июня 2020 в 08:10
Больше людей на стадионе чем и аншлаг который сейчас у Челси это как ты себе это представляешь?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
16 июня 2020 в 07:52
Только 3 клуба куда он может уйти. Вернуться в Реал или МЮ, или покорять следующие вершины в ПСЖ.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
16 июня 2020 в 07:43
Маловероятно.
dok66
dok66
16 июня 2020 в 07:35
Верится с трудом , но все может быть
RamonCSKA
RamonCSKA
16 июня 2020 в 07:26
Роналду меньше сотки не стоит
он только рекламного дохода делает сколько и людей на стадионах ещё больше будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня 2020 в 07:19
Фигасе, Юве 5 лет назад его за сотку взял.
Надо упаковывать и бантом голубеньким перевязать...
ОПС
ОПС
16 июня 2020 в 06:49
Молсдцы!, Ну и ладно!
Caniggia
Caniggia
16 июня 2020 в 06:42
Сбрендил Абрам на старости лет, хотят его развести на 120 лямов, где нет уже и 50-ти.
ДСА
ДСА
16 июня 2020 в 06:37
Дорого за стареющую звезду.
mihaluch
mihaluch
16 июня 2020 в 06:10
Никогда такого не будет,очередная утка.
STVA 1
STVA 1
16 июня 2020 в 06:05
Рон может ещё Челси помочь)
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