«Челси» заинтересован в покупке Роналду за 120 млн евро

«Челси» нацелился на форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Как утверждают СМИ, лондонский клуб готов заплатить 120 млн евро за 35-летнего футболиста.
Недавно сообщалось о том, что наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри заинтересован в подписании двух игроков «Челси».
Обновлено: «Челси» не собирается покупать Роналду
и более жирные контракты от спонсоров, так как у тебя в клубе играет один из самых известных людей мира
так что 100 лямов это покупка нк футболиста, а бренда
он как и Месси стали футболистами брендами
и более жирные контракты от спонсоров, так как у тебя в клубе играет один из самых известных людей мира
так что 100 лямов это покупка нк футболиста, а бренда
он как и Месси стали футболистами брендами