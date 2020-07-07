Сарри: «Вечно читаю, что я со всеми ссорюсь. Но нет, только с Игуаином»

Главный тренер «Ювентуса» рассказал о психологических проблемах форварда команды .

Я вечно читаю, что ссорюсь со всеми, когда на самом деле это справедливо только в отношении одного человека – Игуаина.

Не знаю, почему, но так было всегда. Возможно, потому что ему требуется чьё-то агрессивное мнение, противоположное его точке зрения, чтобы он мог показать всё на что способен.

С ним нужна тактика кнута и пряника. Когда он подавлен, его нужно поддержать. Когда начинает превозносить себя, необходимо спустить его с небес на землю.