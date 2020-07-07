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Сарри: «Вечно читаю, что я со всеми ссорюсь. Но нет, только с Игуаином»

07 июля 2020, 07:22

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о психологических проблемах форварда команды Гонсало Игуаина.

Я вечно читаю, что ссорюсь со всеми, когда на самом деле это справедливо только в отношении одного человека – Игуаина.

Не знаю, почему, но так было всегда. Возможно, потому что ему требуется чьё-то агрессивное мнение, противоположное его точке зрения, чтобы он мог показать всё на что способен.

С ним нужна тактика кнута и пряника. Когда он подавлен, его нужно поддержать. Когда начинает превозносить себя, необходимо спустить его с небес на землю.

Недавно появился слух о том, что Сарри хочет заменить Игуаина форвардом «Ромы» Эдином Джеко.

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Все комментарии
112910415
112910415
07 июля в 10:07
маленькие тренерские хитрости - они на пользу, если в меру !
sir_Alex
sir_Alex
07 июля в 09:16
С жирным Игуаином)))
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 09:15
Надо помириться и с Гонсало.
VAN ARM
VAN ARM
07 июля в 07:58
даже так)))да ты деспот)))))
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 07:37
Хороший тренер не может быть добрым.
mihaluch
mihaluch
07 июля в 07:26
Живите мирно
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