Моуриньо о стычке Сона с Льорисом: «Это прекрасно. Я был очень доволен»

Главный тренер «Тоттенхэма» после победы над «Эвертоном» в 33-м туре АПЛ (1:0) прокомментировал стычку игроков своей команды и перед перерывом встречи.

Это прекрасно. Возможно, это следствие наших встреч. Если вы хотите обвинить кого-то в произошедшем, то обвиняйте меня. Я критиковал своих парней. На мой взгляд, они не были достаточно критичны по отношению к себе и друг к другу.

Я попросил их быть более требовательными, больше требовать от остальных.

Сон — удивительный парень, все в команде любят его, но капитан сказал ему, что он должен делать больше и приложить больше усилий для команды. Пара нехороших слов. Не уверен, был ли там толчок, но это то, что нужно для роста команды. А для этого нужны сильные личности.

Я был очень доволен. В перерыве я сказал им: эта реакция, несомненно, говорит о том, что они будут держаться вместе до конца.