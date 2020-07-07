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Моуриньо о стычке Сона с Льорисом: «Это прекрасно. Я был очень доволен»

07 июля 2020, 05:59
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после победы над «Эвертоном» в 33-м туре АПЛ (1:0) прокомментировал стычку игроков своей команды Уго Льориса и Хын-Мин Сона перед перерывом встречи.

Это прекрасно. Возможно, это следствие наших встреч. Если вы хотите обвинить кого-то в произошедшем, то обвиняйте меня. Я критиковал своих парней. На мой взгляд, они не были достаточно критичны по отношению к себе и друг к другу.

Я попросил их быть более требовательными, больше требовать от остальных. 

Сон — удивительный парень, все в команде любят его, но капитан сказал ему, что он должен делать больше и приложить больше усилий для команды. Пара нехороших слов. Не уверен, был ли там толчок, но это то, что нужно для роста команды. А для этого нужны сильные личности.

Я был очень доволен. В перерыве я сказал им: эта реакция, несомненно, говорит о том, что они будут держаться вместе до конца.

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответ dzvinka (раскрыть)
07 июля в 20:50
временный - это Жозик в ТТХ, точнее - временщик при жадном Леви
Рома Олейник
Рома Олейник
07 июля в 16:38
Бейте друг другу рожи. Моуриньо будет рад.
dzvinka
dzvinka
07 июля в 12:52, ред.
типичный моур, стравливает в команде людей друг на друга... но эффект то временный... к тому же этот метот всегда ударяет возвраткой по самому моуру)))
ХУБУЛ
ХУБУЛ
07 июля в 11:58
Пля что он несёт 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 09:01
Победили, и слава богу.
VAN ARM
VAN ARM
07 июля в 08:00
пора бы тебя побить новатор хренов))))))
25процентный клоун
25процентный клоун
07 июля в 07:33
Интересно как бы Моур обосновал это без трех очков
112910415
112910415
07 июля в 06:58
кто бы сомневался, что кудесник охотно применяет провокационно - мотивационные приёмы ...
anfield1984
anfield1984
07 июля в 06:10
    STVA 1
    STVA 1
    07 июля в 06:08
    Считает что хороошо))
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