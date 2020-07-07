Голкиперы «Локомотива» пожелали здоровья игроку, в которого попала молния

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07 июля 2020, 12:11

Голкиперы «Локомотива» Гильерме, и выразили поддержку 16-летнему вратарю клуба ПФЛ «Знамя Труда» Ивану Заборовскому, в которого недавно попала молния на тренировке.

Мы все очень переживаем, следим за новостями. Желаем скорейшего выздоровления! Ваня, у тебя крепкий молодой организм, мы верим, что ты скоро поправишься и снова выйдешь на футбольное поле.