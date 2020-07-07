Голкиперы «Локомотива» пожелали здоровья игроку, в которого попала молния

Голкиперы «Локомотива» Гильерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку 16-летнему вратарю клуба ПФЛ «Знамя Труда» Ивану Заборовскому, в которого недавно попала молния на тренировке.
Мы все очень переживаем, следим за новостями. Желаем скорейшего выздоровления! Ваня, у тебя крепкий молодой организм, мы верим, что ты скоро поправишься и снова выйдешь на футбольное поле.
Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку 16-летнему вратарю клуба «Знамя Труда» Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 7, 2020
Здоровья, Ваня! 🙏🏻 pic.twitter.com/JAr3xedYia