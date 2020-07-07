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Голкиперы «Локомотива» пожелали здоровья игроку, в которого попала молния

07 июля 2020, 12:11

Голкиперы «Локомотива» Гильерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку 16-летнему вратарю клуба ПФЛ «Знамя Труда» Ивану Заборовскому, в которого недавно попала молния на тренировке.

Мы все очень переживаем, следим за новостями. Желаем скорейшего выздоровления! Ваня, у тебя крепкий молодой организм, мы верим, что ты скоро поправишься и снова выйдешь на футбольное поле.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
07 июля в 14:01
Врагу не пожелаешь такое испытать, но наверно с футболом завязать придется
beefs
beefs
07 июля в 12:54
повезло парню что жив остался, станет пророком...
mihaluch
mihaluch
07 июля в 12:12
Я бы тоже пожелал
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