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Кутепов может сыграть с «Локомотивом»

07 июля 2020, 13:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Спартака» Илья Кутепов восстановился после травмы.

Сообщается, что футболист вернулся к тренировкам в общей группе. Игрок может помочь своей команде в поединке 27-го тура РПЛ против «Локомотива».

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Не Ярцев
Не Ярцев
07 июля в 20:22
...не-е-е-е-е-ет!!!...
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 14:02
Паравозам повезёт если кутя сыграет.
Эльмот
Эльмот
07 июля в 14:01
Без ЗМСa Кутепова совсем нет игры у спартака.
vinyardrip
vinyardrip
07 июля в 13:49
Поперло паровозам)
LOpp
LOpp
07 июля в 13:48
даже не знаю радоваться или нет этой новости
makkie
makkie
07 июля в 13:43
Да уж, с Локо без Жиго - а значит играть Масловым и Гапоновым.
Вчерашние дублёры. Возвращение Кутепова очень кстати.
Армейская душа
Армейская душа
07 июля в 13:38
Позитивная новость для Локо
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