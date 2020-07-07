Кутепов может сыграть с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов восстановился после травмы.
Сообщается, что футболист вернулся к тренировкам в общей группе. Игрок может помочь своей команде в поединке 27-го тура РПЛ против «Локомотива».
Защитник «Спартака» Илья Кутепов восстановился после травмы.
Сообщается, что футболист вернулся к тренировкам в общей группе. Игрок может помочь своей команде в поединке 27-го тура РПЛ против «Локомотива».
Вчерашние дублёры. Возвращение Кутепова очень кстати.
Вчерашние дублёры. Возвращение Кутепова очень кстати.