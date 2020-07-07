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Гендузи уже две недели не тренируется с «Арсеналом»

07 июля 2020, 08:16

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи продолжает отдельно тренироваться от первой команды, пишет The Athletic.

Француз уже две недели занимается индивидуально. Причина  — поведение игрока в матче против «Брайтона». Во время поединка он постоянно насмехался над игроками соперника. 21-летний француз оскорблял футболистов и заявлял, что они никогда не будут зарабатывать столько, сколько получают игроки «Арсенала».

Сообщается, что отношения между Гендузи и представителями клуба остаются напряженными.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
07 июля в 12:13
поменять с доплатой на Партея,а там Симеоне поставит на место этого зазнайку и может будет с него толк,но не у нас
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
07 июля в 12:10
Не воспитанный. Детский садик ему надо отослать
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
07 июля в 09:46
По контракту может ещё два года тренироваться отдельно и все равно получать больше игроков Брайтона.
Ars_DM
Ars_DM
07 июля в 09:11
гнать его в шею/
ДСА
ДСА
07 июля в 08:59
Отправить бы его в Африку на заработки...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 08:30
Отправить богатея в аренду в Брайтон. С понижением зряплаты...
shlomo
shlomo
07 июля в 08:22
Все правильно...и продать его нужно..
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