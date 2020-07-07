Гендузи уже две недели не тренируется с «Арсеналом»

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07 июля 2020, 08:16

Полузащитник «Арсенала» продолжает отдельно тренироваться от первой команды, пишет The Athletic.

Француз уже две недели занимается индивидуально. Причина — поведение игрока в матче против «Брайтона». Во время поединка он постоянно насмехался над игроками соперника. 21-летний француз оскорблял футболистов и заявлял, что они никогда не будут зарабатывать столько, сколько получают игроки «Арсенала».

Сообщается, что отношения между Гендузи и представителями клуба остаются напряженными.