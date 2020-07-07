Цорн покидает «Спартак»

Источник сообщает, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн покидает московский клуб.
Данное решение сегодня было принято советом директоров столичного клуба.
Напомним, 33-летний Цорн был утвержден на пост генерального директора «Спартака» в мае 2019 года.
и пощёчины от Тамбова песенка Цорна спета.
и пощёчины от Тамбова песенка Цорна спета.
впрочем, не очень
то есть ничуть
впрочем, не очень
то есть ничуть
https://youtu.be/xZhpqF35DRs
точечное усиление, Баду топ игрок, шкурле чемпион мира
точечное усиление, Баду топ игрок, шкурле чемпион мира
ЦорнЪ привёл в спартак : Баду, топового вратаря, Щююююрлю, Тила на лавку за 18 лямов, Крала за 12, Понсе из под носа у Ромы увёл!
В общем надеюсь Прядкин отомстит за сына и спартак вылетит в ФНЛ!
ЦорнЪ привёл в спартак : Баду, топового вратаря, Щююююрлю, Тила на лавку за 18 лямов, Крала за 12, Понсе из под носа у Ромы увёл!
В общем надеюсь Прядкин отомстит за сына и спартак вылетит в ФНЛ!
А кто будет Спартак в Пердив выводить ?
А кто будет Спартак в Пердив выводить ?
Бессмысленный и тусклый свет
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Трофеев нет.
Уходит Цорн - и всё сначала
И повторится все, как встарь:
Разгром, шарфы, стихи Назаров
Аптека, улица, фонарь.
Бессмысленный и тусклый свет
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Трофеев нет.
Уходит Цорн - и всё сначала
И повторится все, как встарь:
Разгром, шарфы, стихи Назаров
Аптека, улица, фонарь.
Осталось 4 тура + матчи на Кубок.
Не могли подождать окончания сезона что ли? Еще ГТ давайте увольте и лидеров клуба продайте.
Очевидно же, что теперь и Тедеско остался один - и его ждёт участь Цорна. Уберут на раз-два.
Федун, продай Спартак уже!!!
Осталось 4 тура + матчи на Кубок.
Не могли подождать окончания сезона что ли? Еще ГТ давайте увольте и лидеров клуба продайте.
Очевидно же, что теперь и Тедеско остался один - и его ждёт участь Цорна. Уберут на раз-два.
Федун, продай Спартак уже!!!
Никогда немцы Москву не покоряли!!!
Никогда немцы Москву не покоряли!!!