Цорн покидает «Спартак»

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07 июля 2020, 14:38

Источник сообщает, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн покидает московский клуб.

Данное решение сегодня было принято советом директоров столичного клуба.

Напомним, 33-летний Цорн был утвержден на пост генерального директора «Спартака» в мае 2019 года.