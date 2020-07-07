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Цорн покидает «Спартак»

07 июля 2020, 14:38

Источник сообщает, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн покидает московский клуб.

Данное решение сегодня было принято советом директоров столичного клуба.

Напомним, 33-летний Цорн был утвержден на пост генерального директора «Спартака» в мае 2019 года. 

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
07 июля в 21:07
После поражения в Дерби всея Руси от ЦСКА
и пощёчины от Тамбова песенка Цорна спета.
pomor 445
pomor 445
07 июля в 18:55
Спартак - это пороховая бочка.
pomor 445
pomor 445 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
07 июля в 18:54
Кононова спровадили болельщики. Им пиджак не понравился.
pomor 445
pomor 445
07 июля в 18:51
Пришёл, увидел, наследил, ушёл.
25процентный клоун
25процентный клоун
07 июля в 17:13
Зря он Кононова убрал
112910415
112910415
07 июля в 16:55
очень жалко его
впрочем, не очень
то есть ничуть
Санчо Панса
Санчо Панса
07 июля в 15:35
С позором и без трофеев) Браво, Томас!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
07 июля в 15:34
Что то в этом мультике спартаковское есть, в роли волка Федун.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 15:21
Кто следующий насчет попилить денег?
Александр Нeвский
Александр Нeвский
07 июля в 15:21
парень в 33 года обеспечил себе достойную старость, а вы критикуете его...
RamonCSKA
RamonCSKA
07 июля в 15:20
вообще цорн мне нравится

точечное усиление, Баду топ игрок, шкурле чемпион мира
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
07 июля в 15:18
Э, че за дела?!
ЦорнЪ привёл в спартак : Баду, топового вратаря, Щююююрлю, Тила на лавку за 18 лямов, Крала за 12, Понсе из под носа у Ромы увёл!
В общем надеюсь Прядкин отомстит за сына и спартак вылетит в ФНЛ!
nikoladolgov
nikoladolgov
07 июля в 15:13
Странное решение ?
А кто будет Спартак в Пердив выводить ?
За адекватность
За адекватность
07 июля в 15:06
И что это даст? Ну придет новый Паниковский с главной целью: "Пилите Шура, пилите, они золотые."
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 15:03
С терпением у Федуна всегда были проблемы. В очередной раз наступает на те же грабли.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
07 июля в 15:02
Ночь, улица, Спартак арена
Бессмысленный и тусклый свет
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Трофеев нет.

Уходит Цорн - и всё сначала
И повторится все, как встарь:
Разгром, шарфы, стихи Назаров
Аптека, улица, фонарь.
viorb@yandex.ru
viorb@yandex.ru
07 июля в 15:01
Показалось, что Федуна заменили на Скакуна...
makkie
makkie
07 июля в 14:56, ред.
Ой, идиоты!
Осталось 4 тура + матчи на Кубок.
Не могли подождать окончания сезона что ли? Еще ГТ давайте увольте и лидеров клуба продайте.
Очевидно же, что теперь и Тедеско остался один - и его ждёт участь Цорна. Уберут на раз-два.

Федун, продай Спартак уже!!!
cska vperiod
cska vperiod ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
07 июля в 14:54
Цорн поматросил спартак и бросил.
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 14:53
Спартак вздохнул ждём очередного доильщика федуна.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
07 июля в 14:51
Поматросили Цорна и бросили).
BDA81
BDA81
07 июля в 14:50
Кто следующий доить Федуна?!))) Только за чем было убирать Цорна. За один сезон не возможно построить новую команду,где логика?!))
VAN ARM
VAN ARM
07 июля в 14:49
Эпоха немцев в спаме подошла к логическому завершению)))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 14:46
А я все думаю : и чего это Тедеска скакать перестал??? А оно вона чо - другана вышвыривают.
Никогда немцы Москву не покоряли!!!
kotmyshka
kotmyshka
07 июля в 14:46
все отмыто?
порт
порт
07 июля в 14:44
На заводской проходной наверное меньше народу проходит, чем через спартак.
dino-hsv
dino-hsv
07 июля в 14:43
аплодисменты парню. обеспечил себе безбедную старость :)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 июля в 14:41
То есть матч с Зенитом дожидаться не стали?
Армейская душа
Армейская душа
07 июля в 14:41
Кому-то не плевать?
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
07 июля в 14:40
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