Черевченко покинул «Арсенал». В Туле ждут Сёмина?

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вчера, 11:06

Очередная тренерская отставка в РПЛ : болельщики обвиняют футболистов в «сливе» тренера, а «Соккер.ру» ищет правду.

Надежды

«Арсенал» встречал возобновление чемпионата в компании «Спартака» и «Динамо», расположившихся сразу за первой пятеркой. Туляки надеялись обойти москвичей на каком-нибудь повороте и повторить лучший результат в истории клуба — шестое место. «Оружейники» были шестыми в прошлом сезоне под руководством ныне уволенного Игоря Черевченко, тогда была другая команда — с Зелимханом Бакаевым, Мирзовым и Джорджевичем, «Арсенал» разрывал на своем поле «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» и пробился в еврокубки по итогам сезона.

Дебют в Лиге Европы после расставания с рядом лидеров получился печальным — вылет от «Нефтчи» после второго отборочного раунда, общий счет — 0:4. Черевченко потребовалось некоторое время, чтобы встроить новичков в командную игру, в чемпионате «Арсенал» собирал очки, а закончил 2019 год гостевой победой над ЦСКА (1:0) и домашней над «Локомотивом» (4:0). Сёмин дважды за прошлый год проиграл своему ученику (Черевченко 5 лет играл под руководством Юрия Павловича в «Локомотиве») — 0:2 и 0:4. К этому мы еще вернемся.

Крушение

Неприятности у «Арсенала» начались весной. После гостевой победы над «Сочи» туляки всухую проиграли «Оренбургу» и «Рубину». Не пошла на пользу и пауза: после нее «оружейники» дополнили свою серию до пяти поражений, уступив «Спартаку», «Ростову» и «Ахмату». Казалось бы, до шестого места по-прежнему всего лишь 4 очка, но теперь стало страшно смотреть вниз: «Арсенал» в пяти баллах от зоны прямого вылета. А если бы не отменили стыковые матчи, то сейчас говорили бы об одном очке до позиции, предполагающей дополнительные раунды борьбы за право выступать в РПЛ .

Трещина в коллективе?

Увольнение Черевченко — следствие плачевных результатов, редкий тренер имеет кредит доверия, позволяющий пережить серию из пяти поражений. Но в чем причина этих поражений? Что вдруг сломалось внутри крепкого «Арсенала»? Трудно найти точку отсчета, не находясь внутри коллектива, но сейчас кажется очевидным, что трещину дали отношения главного тренера и футболистов. Черевченко не стеснялся вслух высказывать претензии своим игрокам, а фанаты «Арсенала» во время матча с «Ахматом» скандировали:

Сливаете тренера — играйте за город!

Черевченко еще после матча с «Ростовом» был явно раздражен своими футболистами:

Как объяснить потерю концентрации на первых минутах? А я не знаю, как объяснить. Мы об этом постоянно говорим. Игрок делает передачу на 60 метров, а два наших защитника не могут разобраться.

И еще одна фраза, в которой содержится претензия к определенным футболистам:

Лучше бы я замены не делал. Лучше бы на поле оставались те, кто играл с первых минут.

После поражения от «Ахмата» Черевченко выступил еще конкретнее:

Мы допускали детские ошибки. То же самое и с «Ростовом» было. Одинаковые ошибки. Длинная передача — гол. Длинная передача — гол. Ситуация нехорошая. Нужно, чтобы каждый в себе поковырялся. И тренерский штаб, и футболисты. Сильные люди справляются с такими ситуациями.

Последними фразами Черевченко как будто призывал к примирению неких своих оппонентов, даже в бытовых ссорах после обмена колкими репликами первый шаг гордых людей к сближению часто бывает таким: «Думаю, каждый из нас по-своему виноват...» В любом случае, следующие антикризисные решения будет принимать уже кто-то другой. Не Черевченко.

Пусть вас не вводит в заблуждение фраза Гурама Аджоева, заявившего о том, что Черевченко после матча с «Ахматом» обратился к руководству клуба с просьбой об отставке, и эта просьба была удовлетворена. Это же просто традиция: предлагают уйти — уходишь якобы «по собственному желанию». Или держишься за контракт, но футбольный мир маленький, и с таким подходом к делу потом можешь не найти работу. Спросите хотя бы у Аленичева.

Сёмин, Адиев, Семшов, Мистер Х?

Пока команду будут готовить Сергей Подпалый, работавший в фарм-клубе «Арсенала» из Новомосковска, и тренер молодежного состава Николай Ковардаев. Понятно, что это фигуры временные, туляки находятся в активной фазе поиска главного тренера. Впервые о приходе Юрия Сёмина в «Арсенал» заговорили после его прощания с «Локомотивом». В связи с этим невольно задумываешься: не связаны ли летние результаты команды с чьим-то большим желанием видеть на тренерском мостике главного футбольного «железнодорожника»?

Так получается, что Юрий Павлович может во второй раз заменить Игоря Черевченко: четыре года назад Сёмин принял «Локомотив» после Черевченко, который ушел вместе с предыдущим руководством. Сёмин всё отрицает, но дыма без огня не бывает, нетрудно поверить и в звонок Гурама Аджоева, который состоялся еще при живом человеке на тренерском мостике «Арсенала». Напомню, Сёмин после ухода из «Локомотива» категорично заявил, что хочет тренировать и не собирается уходить на пенсию. А тут такая интересная возможность.

Впрочем, Сёмин наверняка дорожит своей репутацией и понимает, что его приход в «Арсенал» прямо сейчас может быть воспринят превратно — мол, лишил работы своего молодого коллегу по цеху. Возможно, «Арсенал» будет доигрывать сезон с тренерами-временщиками, а Юрий Палыч придет перед стартом нового чемпионата. Но есть и другие кандидаты: в футбольных кругах говорят о Магомеде Адиеве и Игоре Семшове, который пережил уже двух главных в «Арсенале» (работал в штабе у Божовича, а потом и у Черевченко).