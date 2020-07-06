Федун не думает об увольнении Цорна, но может изменить его должность

1594024105

06 июля 2020, 11:28

Источник сообщает, что генеральный директор «Спартака» останется в команде, несмотря на плохие результаты красно-белых в нынешнем сезоне.

Недавно появилась информация, что «Спартак» может расстаться с Цорном по окончании сезона. Сейчас стало известно, что владелец клуба не планирует увольнять Цорна, но может изменить его полномочия.

Ожидается, что в клуб придет человек, который будет контролировать новую финансовую модель «Спартака», а Цорн останется спортивным директором. Есть вероятность, что за финансы будет отвечать менеджер Александр Жирков.