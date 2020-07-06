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Федун не думает об увольнении Цорна, но может изменить его должность

06 июля 2020, 11:28

Источник сообщает, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн останется в команде, несмотря на плохие результаты красно-белых в нынешнем сезоне.

Недавно появилась информация, что «Спартак» может расстаться с Цорном по окончании сезона. Сейчас стало известно, что владелец клуба Леонид Федун не планирует увольнять Цорна, но может изменить его полномочия.

Ожидается, что в клуб придет человек, который будет контролировать новую финансовую модель «Спартака», а Цорн останется спортивным директором. Есть вероятность, что за финансы будет отвечать менеджер Александр Жирков.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
06 июля 2020 в 14:51
Новая должность Цорна!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
06 июля 2020 в 13:38
Может в Тамбове кого присмотреть?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mihaluch (раскрыть)
06 июля 2020 в 12:05
А может назначит " любимой женой" как в Белое солнце пустыни. Тоже вариант
порт
порт
06 июля 2020 в 12:00
Ещё придёт новичок? Ну это карусель какая то.
mihaluch
mihaluch
06 июля 2020 в 11:59
Директором бани его назначит,должность не менее престижная но более доходная.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
06 июля 2020 в 11:58
понятно, Жирков будет судьями заниматься...после триумфа в 2017-м его кстати "попросили" из команды... а недавно вернули и Пилипчука...Карреру значит будут возвращать )
beefs
beefs
06 июля 2020 в 11:53
начинается опять возня...
1-й парень
1-й парень
06 июля 2020 в 11:49
Прядкин не позволит играть со своим сыном.
drug01
drug01
06 июля 2020 в 11:41
Надо всех менять
cska1948
cska1948
06 июля 2020 в 11:39
Хоть до конца сезона осталось мало времени. но мы ещё не раз узнаем НОВОЕ мнение Федуна относительно Цорна.
Evilhuman
Evilhuman
06 июля 2020 в 11:38
Хорошая новость и спиногрыза цорна оставят и нового персонажа к кормушек подтянут
LOpp
LOpp
06 июля 2020 в 11:36
при росте Цорна его надо нападающим ставить
Давайте думать
Давайте думать
06 июля 2020 в 11:31
Следующая новость - " Цорн рассматривает увольнение Федуна "
STVA 1
STVA 1
06 июля 2020 в 11:30
Ещё не набил карманы Цорн
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