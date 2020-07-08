«Зенит» — о жалобе «Спартака»: «Люди юмора не понимают»

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08 июля 2020, 13:48

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что «Спартак» пожаловался на него в РФС .

А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.

В Сети стало вирусным видео, на котором нападающие питерцев Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования чемпионства имитируют половой акт. Медведев позднее заявил: