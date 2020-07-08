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«Зенит» — о жалобе «Спартака»: «Люди юмора не понимают»

08 июля 2020, 13:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что «Спартак» пожаловался на него в РФС.

А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.

В Сети стало вирусным видео, на котором нападающие питерцев Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования чемпионства имитируют половой акт. Медведев позднее заявил:

Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче.

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Все комментарии
Нури Нуриев
Нури Нуриев
20 июля в 17:00
    Raamtvall
    Raamtvall
    09 июля в 16:30, ред.
    Да вы не шутники, вы п....... Так упорно зацикливаться на этой теме - это уже в раздел не юмора, а психиатрии.
    KURUM
    KURUM
    09 июля в 11:46
    Развели гомосятину..
    Дырявые все футболисты, директора..
    Альфи
    Альфи ответ spartach n1 (раскрыть)
    09 июля в 06:56
    Какой там, еще хуже стало,даже мне плохо,а животные лежат вповалку и не двигаются....
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Agamaga (раскрыть)
    08 июля в 23:17
    Я никогда не рисуюсь ни перед кем.
    Я послушал ответ Рамоса,на вопрос кто лучше Роналду или Месси,он сказал,что Месси конечно лучше,может ты смотрел видео,как он отлично отозвался.
    Я уважаю таких людей,когда битва враг лютый а после игры совершенно адекватный человек.
    Да к тому же еще футбол для меня просто спорт,кот я люблю смотреть,поэтому не делю игроков на своих и чужих,уважаю достойных.
    До сих пор возмущен,когда Рамос затолкал пол команды,Пуйоль упал итд но никто не сумел хотя бы толкнуть его,как толкал Рамос.
    Уважаю сильных людей,даже если он играет за Реал.
    Не подражаю никому и не стараюсь кому то понравиться,к тому же меня никто тут не знает,просто ник и все на этом.
    Agamaga
    Agamaga ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    08 июля в 22:42
    У Барсы в истории были достойные защитники, не обязательно провести параллелли с костоломом, хотя я его уважаю за то, что он делает для своего клуба! Ничего против Рамоса не имею, честно, он лидер клуба всегда.
    Для примера есть более сильные защитники, чем Рамос.
    Никогда не поставлю такого на аву, который позволял себе толкать в лицо Пуйоля, Хави, зазнавшийся игрок.
    Если бы не золотой состав Барсы, хрен бы Испания добилась бы таких высот. Это нужно не забывать.
    Именно Барселона сыграла истоическую роль в успехах сборной. Какой ещё Рамос? По-моему перед сливочными ты рисуешься таким образом.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Kosmos58 (раскрыть)
    08 июля в 19:10
    Тебе помедленнее , ты записываешь???
    oFANATo
    oFANATo
    08 июля в 18:59
    Медведев забыл народную мудрость.
    Слово не воробей вылетит не поймаешь.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Agamaga (раскрыть)
    08 июля в 18:53
    Я его поставил потому что,как капитан он ведет команду когда надо ва банк идет получая и красные карточки.Я очень зол на игроков Барсы,что нет ни одного такого наглого хама,который готовь порвать кто на пути.
    С таким капитаном у Барсы, Реал не догнал бы Барсу.
    Я его одновременно ненавижу но и уважаю за его характер капитана.
    Разве Иньеста капитаном был,Месси как капитан ноль,хотя оба Месси и Иньеста более сильные и талантливые в игре,но Рамос не сравним в роли капитана команды.
    Уметь надо с ненавистью и уважать достойного соперника.
    Bom Bom
    Bom Bom
    08 июля в 18:52
      Альфи
      Альфи ответ Agamaga (раскрыть)
      08 июля в 18:44
      Серёжка Рамос вроде...красава
      Agamaga
      Agamaga ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
      08 июля в 18:38
      Ты как болельщик Барсы поставил на аву этого сливочного костолома? Поверить не могу! Убери его.
      Agamaga
      Agamaga
      08 июля в 18:36
      Кем они себя вообще возомнили? Кто такой Дзюба, Азмун? Этих людей не должно быть в спорте вообще! Аморальные личности. Голову потеряли от чемпионства?!
      Газовый клуб вообще с катушек слетел. Нечего, Миллеры не вечные!
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      08 июля в 18:11
      И даже тут стараются строго не осуждать этих двоих....саи знаете кто
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      08 июля в 18:10
      Этоо не юмор,Дзюба решил снять маску и показать,что он гомик,Азмун тоже гомик.В России это уже хорошее явление для большинства,но Азмуна в Иране уже точно не оставят,вряд ли он полетит больше в Иран
      msz9rjzuz454
      msz9rjzuz454
      08 июля в 17:58
      В общем, принёс на радостях Сердар игрочишке в дар свой сердар
      Альфи
      Альфи ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
      08 июля в 17:53
      ага, не злись ладно . Болельщики жестокий народ...Не первый год воюем...
      ... Жгли мосты, топили все паромы
      Брода не сыскать, ну как не силься
      Звякали о плиты соккердрома
      Слов жестоких стреляные гильзы....
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014 ответ Альфи (раскрыть)
      08 июля в 17:53
      Видео очень милое))) Пошла смотреть футбол))) ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!
      2w9bvw27h285
      2w9bvw27h285 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      08 июля в 17:50
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ Footbolista (раскрыть)
        08 июля в 17:48
        🤣🤣🤣
        NEADEKVAT
        NEADEKVAT
        08 июля в 17:46
        Странный юмор. В баню бы с ними не пошел.
        Альфи
        Альфи ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
        08 июля в 17:46
        Ахаха мужской шовенизм ... кстати видео прикольное вспомнила..
        zenit_forever2014
        zenit_forever2014 ответ Альфи (раскрыть)
        08 июля в 17:46
        Понятно...хотите НЫТЬ....не ко мне.
        Казанский
        Казанский
        08 июля в 17:45
          Альфи
          Альфи ответ Бутсы (раскрыть)
          08 июля в 17:45
          Да это две сестры из Питера под одним ником выходят. С Катей знакомы на блоге АРАБЕЛЛА чалились.Умная девушка,правда вредная,но на соккере без этого не проживешь, а вторую не знаю
          zenit_forever2014
          zenit_forever2014 ответ Бутсы (раскрыть)
          08 июля в 17:43, ред.
          То есть если я женщина, это как объясняет....что вам можно делать такие фото....хорошо....оставим Черчесова....как легенду Спартака....а Артёму нет. Жест мерзкий.... стебёте и оскорбляете....хотя ваши так Шутят....да мне не понятно.
          Leha-ha50
          Leha-ha50 ответ Бутсы (раскрыть)
          08 июля в 17:43
          Блесна козырная в ухе у него, я бы на щучку попробовал.
          Vadik
          Vadik
          08 июля в 17:42
          Не по спортивному! Дзюба похоронил себя... Азмун уедет, а вот Артем останется. Не симпатизирую Спартаку, но это перебор!
          Альфи
          Альфи ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
          08 июля в 17:41
          Дело не в ВАРе а в том чтобы показать себя выше и лучше москвичей, чтобы их еще больше принизить, все средства хороши. Тем более сейчас все работает на "Зенит". Свои люди в РФС, высокопоставленные болельщики из правительственных кругов, мощный денежный спонсор "Газпром", и, конечно, почти вся медиаструктура подчиненная и проплачиваемая этим же зенитовским спонсором. И при этом ВЫ позиционируете себя честными победителями а это бесит просто скажите что да мы хорошо живем и можем многое себе позволить но это уже скорее ваша беда(нищих и убогих) а не наша вина(таких могучих красивых и ломом подпоясаных)
          Бутсы
          Бутсы ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
          08 июля в 17:41
          Ты женщина что-ли?
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