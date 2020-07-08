«Зенит» — о жалобе «Спартака»: «Люди юмора не понимают»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что «Спартак» пожаловался на него в РФС.
А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.
В Сети стало вирусным видео, на котором нападающие питерцев Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования чемпионства имитируют половой акт. Медведев позднее заявил:
Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче.
Дзюба теперь обеспечил себе очень "веселое" окончание карьеры. Он и так то не отличался ангельским поведением, а тут просто выпрыгнул далеко из рамок приличия. Болельщики ему этого никогда не простят - такое не забывается . И теперь Артем на каждом матче будет узнавать о себе очень много "интересного". Сам виноват, подставил всех : себя, клуб, сборную, страну.
Дзюба теперь обеспечил себе очень "веселое" окончание карьеры. Он и так то не отличался ангельским поведением, а тут просто выпрыгнул далеко из рамок приличия. Болельщики ему этого никогда не простят - такое не забывается . И теперь Артем на каждом матче будет узнавать о себе очень много "интересного". Сам виноват, подставил всех : себя, клуб, сборную, страну.