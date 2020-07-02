Народный обозреватель. Дальнобойщик Мостовой и тайна происхождения Чалова

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вчера, 18:30

Первый месяц лета пролетел, как и не бывало. «Соккер.ру» прощается с июнем вашими шутками.

11 место. LOpp — о Владимире Быстрове, который не высокого мнения о юных футболистах «Ростова», сыгравших против «Сочи»:

«Молодые игроки „Ростова“ запаздывают с развитием», — сказал бывший футболист «Ливерпуля» и «Баварии», трехкратный обладатель «Золотого мяча» Володя Быстров.

10 место. Jeck Denielse - о мудрых вложениях. РФС опубликовал суммы, выплаченные клубами РПЛ агентам, «Спартак» отдал за посредничество почти 12 млн евро. Могли поступить мудрее:

Ну и зря. На эти деньги можно было купить 18398 Суторминых…

9 место. Legend 6 — о призыве бывшего футболиста «Зенита» Дениса Угарова снять «Ростов» с чемпионата из-за вспышки коронавируса в команде:

И этот из копытца водицы попил...

8 место. Генсек РФС Алаев признался: «Все понимали неизбежность заражения коронавирусом в РПЛ ».

Footbolista:

Генсеки как обычно...все понимают...ничего сделать не могут...

particular:

Указания о необходимости возобновления обнулили понимание неизбежности...

7 место. Не осталась незамеченной новость о том, что Диего Марадона может возглавить сборную Испании. Смайлы по вкусу.

LOpp:

Марадона им что-то отсыпал.

idres:

Такую большую утку я давно не видел....Это кря, это КРЯ!!!!!

_Философ_:

Не уровень Марадоны — ему бы тренировать Колумбию, Афганистан или Нидерланды, лишь там Диего сможет полностью реализовать свой потенциал.

6 место. Александр Мостовой повеселил пользователей «Соккер.ру», прокомментировав снятие ограничительных мер после карантина в Москве: «Теперь можно выпить капучино и покушать».

Барeт Гейл:

Такое ощущение, что он дальнобойщиком работает.

bacek15:

«Кофе черный „капучино“

Пью я часто без причины.

Днем и ночью, днем и ночью,

Это вредно между прочем!» ))

abramjan:

Мостовой рассуждает как будто таксит по Москве)))

5 место. Inquisitor развил мысль президента «Атлетико» Энрике Сересо, который считает, что если Лигу чемпионов не доиграют, то победителями должны стать «матрасники», так как обыграли действующего победителя:

«Леванте» в ноябре обыграл действующего чемпиона Испании, отдайте ему Ла Лигу.

4 место. Footbolista с емким и многозначительным комментарием о ближайшем трансферном окне в РПЛ :

Будет сквозняк...

3 место. Сергей Саныч — о нелегкой судьбе всех Дзюб:

И о Моуриньо, которого больше других напугали слухи о переходе Артема в «Тоттенхэм»:

2 место. Tostao прокомментировал выбор места проведения полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» и ироничное послание Медведева Федуну:

Полагаться на случай не будем!

- Так Медведев сказал Федуну.

И про жребий скорей позабудем,

И не надо копать в глубину.

Если вдруг «Спартаку» проиграем,

(Это вряд ли — ресурс подключён )

То на поле нейтральном сыграем,

На «Петровском». Нам всё нипочем!

1 место. post-navigator вместе с учеными раскрыл тайну происхождения Федора Чалова: