Народный обозреватель. Дальнобойщик Мостовой и тайна происхождения Чалова

Первый месяц лета пролетел, как и не бывало. «Соккер.ру» прощается с июнем вашими шутками.
11 место. LOpp — о Владимире Быстрове, который не высокого мнения о юных футболистах «Ростова», сыгравших против «Сочи»:
«Молодые игроки „Ростова“ запаздывают с развитием», — сказал бывший футболист «Ливерпуля» и «Баварии», трехкратный обладатель «Золотого мяча» Володя Быстров.
10 место. Jeck Denielse - о мудрых вложениях. РФС опубликовал суммы, выплаченные клубами РПЛ агентам, «Спартак» отдал за посредничество почти 12 млн евро. Могли поступить мудрее:
Ну и зря. На эти деньги можно было купить 18398 Суторминых…
9 место. Legend 6 — о призыве бывшего футболиста «Зенита» Дениса Угарова снять «Ростов» с чемпионата из-за вспышки коронавируса в команде:
И этот из копытца водицы попил...
8 место. Генсек РФС Алаев признался: «Все понимали неизбежность заражения коронавирусом в РПЛ».
Footbolista:
Генсеки как обычно...все понимают...ничего сделать не могут...
particular:
Указания о необходимости возобновления обнулили понимание неизбежности...
7 место. Не осталась незамеченной новость о том, что Диего Марадона может возглавить сборную Испании. Смайлы по вкусу.
LOpp:
Марадона им что-то отсыпал.
idres:
Такую большую утку я давно не видел....Это кря, это КРЯ!!!!!
_Философ_:
Не уровень Марадоны — ему бы тренировать Колумбию, Афганистан или Нидерланды, лишь там Диего сможет полностью реализовать свой потенциал.
6 место. Александр Мостовой повеселил пользователей «Соккер.ру», прокомментировав снятие ограничительных мер после карантина в Москве: «Теперь можно выпить капучино и покушать».
Барeт Гейл:
Такое ощущение, что он дальнобойщиком работает.
bacek15:
«Кофе черный „капучино“
Пью я часто без причины.
Днем и ночью, днем и ночью,
Это вредно между прочем!» ))
abramjan:
Мостовой рассуждает как будто таксит по Москве)))
5 место. Inquisitor развил мысль президента «Атлетико» Энрике Сересо, который считает, что если Лигу чемпионов не доиграют, то победителями должны стать «матрасники», так как обыграли действующего победителя:
«Леванте» в ноябре обыграл действующего чемпиона Испании, отдайте ему Ла Лигу.
4 место. Footbolista с емким и многозначительным комментарием о ближайшем трансферном окне в РПЛ:
Будет сквозняк...
3 место. Сергей Саныч — о нелегкой судьбе всех Дзюб:
И о Моуриньо, которого больше других напугали слухи о переходе Артема в «Тоттенхэм»:
2 место. Tostao прокомментировал выбор места проведения полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» и ироничное послание Медведева Федуну:
Полагаться на случай не будем!
- Так Медведев сказал Федуну.
И про жребий скорей позабудем,
И не надо копать в глубину.
Если вдруг «Спартаку» проиграем,
(Это вряд ли — ресурс подключён )
То на поле нейтральном сыграем,
На «Петровском». Нам всё нипочем!
1 место. post-navigator вместе с учеными раскрыл тайну происхождения Федора Чалова:
Учёные доказали: Чалов — это пиратская копия Ананизде, незаконно полученная методом Ананидзе! :)