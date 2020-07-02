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Народный обозреватель. Дальнобойщик Мостовой и тайна происхождения Чалова

вчера, 18:30
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Первый месяц лета пролетел, как и не бывало. «Соккер.ру» прощается с июнем вашими шутками.

11 место. LOpp — о Владимире Быстрове, который не высокого мнения о юных футболистах «Ростова», сыгравших против «Сочи»:

«Молодые игроки „Ростова“ запаздывают с развитием», — сказал бывший футболист «Ливерпуля» и «Баварии», трехкратный обладатель «Золотого мяча» Володя Быстров.

10 место. Jeck Denielse - о мудрых вложениях. РФС опубликовал суммы, выплаченные клубами РПЛ агентам, «Спартак» отдал за посредничество почти 12 млн евро. Могли поступить мудрее:

Ну и зря. На эти деньги можно было купить 18398 Суторминых…

9 место. Legend 6 — о призыве бывшего футболиста «Зенита» Дениса Угарова снять «Ростов» с чемпионата из-за вспышки коронавируса в команде:    

И этот из копытца водицы попил...

8 место. Генсек РФС Алаев признался: «Все понимали неизбежность заражения коронавирусом в РПЛ». 

Footbolista:

Генсеки как обычно...все понимают...ничего сделать не могут...

particular:

Указания о необходимости возобновления обнулили понимание неизбежности...

7 место. Не осталась незамеченной новость о том, что Диего Марадона может возглавить сборную Испании. Смайлы по вкусу.

LOpp:

Марадона им что-то отсыпал.

idres:

Такую большую утку я давно не видел....Это кря, это КРЯ!!!!!

_Философ_:

Не уровень Марадоны — ему бы тренировать Колумбию, Афганистан или Нидерланды, лишь там Диего сможет полностью реализовать свой потенциал.

6 место. Александр Мостовой повеселил пользователей «Соккер.ру», прокомментировав снятие ограничительных мер после карантина в Москве: «Теперь можно выпить капучино и покушать». 

Барeт Гейл:

Такое ощущение, что он дальнобойщиком работает.

bacek15:     

«Кофе черный „капучино“ 
Пью я часто без причины.
Днем и ночью, днем и ночью,
Это вредно между прочем!» ))

abramjan:

Мостовой рассуждает как будто таксит по Москве)))

5 место. Inquisitor развил мысль президента «Атлетико» Энрике Сересо, который считает, что если Лигу чемпионов не доиграют, то победителями должны стать «матрасники», так как обыграли действующего победителя:

«Леванте» в ноябре обыграл действующего чемпиона Испании, отдайте ему Ла Лигу.

4 место. Footbolista с емким и многозначительным комментарием о ближайшем трансферном окне в РПЛ:  

Будет сквозняк... 

3 место. Сергей Саныч — о нелегкой судьбе всех Дзюб:

Народный обозреватель. Дальнобойщик Мостовой и тайна происхождения Чалова

И о Моуриньо, которого больше других напугали слухи о переходе Артема в «Тоттенхэм»:Народный обозреватель. Дальнобойщик Мостовой и тайна происхождения Чалова

2 место. Tostao прокомментировал выбор места проведения полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» и ироничное послание Медведева Федуну:

Полагаться на случай не будем!
- Так Медведев сказал Федуну.
И про жребий скорей позабудем,
И не надо копать в глубину.
Если вдруг «Спартаку» проиграем,
(Это вряд ли — ресурс подключён )
То на поле нейтральном сыграем,
На «Петровском». Нам всё нипочем!

1 место. post-navigator вместе с учеными раскрыл тайну происхождения Федора Чалова:

Учёные доказали: Чалов — это пиратская копия Ананизде, незаконно полученная методом Ананидзе! :)

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Betman
Betman
сегодня в 11:34
В целом норм, особенно про Дзюбу. Но 1 место чушь какая-та не смешная. Да и вообще, шутки на тему фамилии Ананизде - это уровень школоты, причём весьма юного возраста. A если взрослый человек над таким угарает, то это многое говорит об его интеллекте.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:58
Регина Дубовицкая теперь рейтинг шуток составляет?
амурец
амурец
сегодня в 02:32
не, что то сегодня народный обозреватель пошёл не тот, раньше как то повеселее было
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
вчера в 21:34
Юмор он или есть, или его нет. Промежуточные стадии отсутствуют.
Nischtyachok
Nischtyachok
вчера в 21:22
Представил себе рать из 18 398 Суторминых))
Footbolista
Footbolista
вчера в 21:09
Не все смешно то, что смешно...
Бифидобактерия
Бифидобактерия
вчера в 20:13
Совсем не смешно. Где старый добрый Соккер с искромётными шутками, хоть и на грани фола?
beefs
beefs
вчера в 20:08
что то слабовато с юмором...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:34
у лучшего где смеяться то?))
112910415
112910415
вчера в 19:21
3 место - очень славно !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:02, ред.
Есть ничего. Но 1 место с намеком на ананидзе это на грани фола, если не за гранью. За такое можно и банить спокойно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:56
Ананидзе хоть за сборную играл...
LOpp
LOpp
вчера в 18:45
На очень понял что смешного на 1 месте
Groove000
Groove000
вчера в 18:44
Были и посмешнее комменты)
Шамиль8393
Шамиль8393
вчера в 18:42
не очень. было смешнее
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