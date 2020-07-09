«Ювентус» начал переговоры по Ляказетту

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09 июля 2020, 07:56

«Ювентус» может подписать нападающего «Арсенала» .

Согласно источнику, туринский клуб вступил в переговоры с агентами 29-летнего француза.

Отмечается, что для «бьянконери» подписание Ляказетта является альтернативой трансферу форварда «Наполи» , на которого помимо «Ювентуса» всерьёз претендует «Атлетико».

Ляказетт также числится в списке мадридского клуба и миланского «Интера».