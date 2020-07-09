«Ювентус» начал переговоры по Ляказетту

«Ювентус» может подписать нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта.
Согласно источнику, туринский клуб вступил в переговоры с агентами 29-летнего француза.
Отмечается, что для «бьянконери» подписание Ляказетта является альтернативой трансферу форварда «Наполи» Аркадиуша Милика, на которого помимо «Ювентуса» всерьёз претендует «Атлетико».
Ляказетт также числится в списке мадридского клуба и миланского «Интера».
Найти креативного игрока в центр поля чтобы снабжать форвардов голевыми передачами в первую очередь.
Забивать там и так есть кому.
Найти креативного игрока в центр поля чтобы снабжать форвардов голевыми передачами в первую очередь.
Забивать там и так есть кому.