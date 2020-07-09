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«Ювентус» начал переговоры по Ляказетту

09 июля 2020, 07:56

«Ювентус» может подписать нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта.

Согласно источнику, туринский клуб вступил в переговоры с агентами 29-летнего француза.

Отмечается, что для «бьянконери» подписание Ляказетта является альтернативой трансферу форварда «Наполи» Аркадиуша Милика, на которого помимо «Ювентуса» всерьёз претендует «Атлетико». 

Ляказетт также числится в списке мадридского клуба и миланского «Интера».

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
09 июля в 23:19
руки прочь от Саши! наслаждайтесь Аароном
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
09 июля в 20:50
Недвед х.. мается
juvenale
juvenale
09 июля в 11:24
Стата слабая у него
feris1
feris1
09 июля в 09:58
Ювентусу в первую очередь нужно укреплять полузащиту.
Найти креативного игрока в центр поля чтобы снабжать форвардов голевыми передачами в первую очередь.
Забивать там и так есть кому.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
09 июля в 09:41
Час от часу не легче! Ну где они находят такие кандидатуры на усиление команды?!
Svartalfheim
Svartalfheim
09 июля в 07:59
Удачная кандидатура.
VAN ARM
VAN ARM
09 июля в 07:57
ну пусть договорятся))
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