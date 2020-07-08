«Челси» не собирается платить 100 млн евро за Хаверца

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08 июля 2020, 15:20

«Челси» продолжает претендовать на полузащитника «Байера» .

Футболист намерен покинуть клуб этим летом, а лондонцы считаются главными фаворитами в борьбе за игрока. Проблемой является то, что «Байер» хочет выручить за Хаверца около 100 млн евро, однако «Челси» надеется, что им удастся снизить запрашиваемую за игрока цену.