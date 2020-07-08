«Челси» не собирается платить 100 млн евро за Хаверца

«Челси» продолжает претендовать на полузащитника «Байера» Кая Хаверца.
Футболист намерен покинуть клуб этим летом, а лондонцы считаются главными фаворитами в борьбе за игрока. Проблемой является то, что «Байер» хочет выручить за Хаверца около 100 млн евро, однако «Челси» надеется, что им удастся снизить запрашиваемую за игрока цену.
Байер: 100 лямов
Лэмпс: почему так дорого то?
Байер: ..просто деньги очень нужны
Байер: 100 лямов
Лэмпс: почему так дорого то?
Байер: ..просто деньги очень нужны
Тебе перечилсить нелеквид сливок?))Или не позорить тебя?)))Там наверно на 1 млрд наберется)))
За прошллое ТО по моему позор на позоре)))Куда не плюнь одни днари))
Тебе перечилсить нелеквид сливок?))Или не позорить тебя?)))Там наверно на 1 млрд наберется)))
За прошллое ТО по моему позор на позоре)))Куда не плюнь одни днари))
3 самых дорогих трансфера Челси:
1.Кепа -80
2.Жоржиньо -65.
3.Торрес и Мората +- одинаковая цена,разница только наверно в курсе валют.Около 62-63 млн.
Так шо учи мат часть))Смотри как нАзара разводит твою мешковину))))
3 самых дорогих трансфера Челси:
1.Кепа -80
2.Жоржиньо -65.
3.Торрес и Мората +- одинаковая цена,разница только наверно в курсе валют.Около 62-63 млн.
Так шо учи мат часть))Смотри как нАзара разводит твою мешковину))))