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«Челси» не собирается платить 100 млн евро за Хаверца

08 июля 2020, 15:20

«Челси» продолжает претендовать на полузащитника «Байера» Кая Хаверца.

Футболист намерен покинуть клуб этим летом, а лондонцы считаются главными фаворитами в борьбе за игрока. Проблемой является то, что «Байер» хочет выручить за Хаверца около 100 млн евро, однако «Челси» надеется, что им удастся снизить запрашиваемую за игрока цену.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
08 июля в 23:53
Лэмпс: по чем Хавертц?
Байер: 100 лямов
Лэмпс: почему так дорого то?
Байер: ..просто деньги очень нужны
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ dimagas2 (раскрыть)
08 июля в 22:51, ред.
65 фунтов , а в евро почти 75
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ dimagas2 (раскрыть)
08 июля в 22:26
Странно разговор за Челси идёт,человек Вам написал слова в которых имелось ввиду,что Челси довольно часто покупает игроков за большие деньги и они не раскрываются.Разве это не правда?Я вот с этим абсолютно согласен.
goalaktika
goalaktika
08 июля в 22:09
Колбасники отдали за Сане 49млн, который на две головы выше этого Хаверца. Фармацевты чё там сума посходили ????
dimagas2
dimagas2 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
08 июля в 19:20
Человек пишет откровенную брехню,ну или же не разбирается в том что несет.Он что то ляпает про впаривание и тд,так пусть про Рела свой вспомнит чаво ему там впарили ,кто ,когда и за соклько.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ dimagas2 (раскрыть)
08 июля в 19:11
Вы вообще способны к конструктивному диалогу???!!Вам все по делу написали,а Вы зачем-то на Реал стрелки переводите.За Челси по делу есть что сказать?
dimagas2
dimagas2 ответ Шишанутый (раскрыть)
08 июля в 18:27, ред.
    Шишанутый
    Шишанутый ответ dimagas2 (раскрыть)
    08 июля в 18:25, ред.
    Ну и Кепа это не Хаверц, молодой и восхадящий звезда, на который нацелены ТОП клубы а за Кепу у вас и конкурентов то не было. Он даже в список ТОП вратарей не входит. Жоржинью за 65? Хаха тоже впарили вам не леквид)
    dimagas2
    dimagas2 ответ Шишанутый (раскрыть)
    08 июля в 18:19, ред.
    Морату за 85?)))62 вообще то,да и Кепа и 80 это не 100))
    3 самых дорогих трансфера Челси:
    1.Кепа -80
    2.Жоржиньо -65.
    3.Торрес и Мората +- одинаковая цена,разница только наверно в курсе валют.Около 62-63 млн.
    Так шо учи мат часть))Смотри как нАзара разводит твою мешковину))))
    Шишанутый
    Шишанутый ответ dimagas2 (раскрыть)
    08 июля в 18:14, ред.
    Морату мы вам впарили за 85 лямов, Кепу Атлетик за 80 напремер. Мало чтоли?
    dimagas2
    dimagas2 ответ Шишанутый (раскрыть)
    08 июля в 17:43
    И кто разводил?)))
    Шишанутый
    Шишанутый
    08 июля в 17:07
    Абрамовича можно развести на соточку, а если в Барсу впарить то и все 150 лямов можно стрести!
    ДАША Д
    ДАША Д
    08 июля в 15:27
    Миллионов 30 собьют.
    dadrail
    dadrail
    08 июля в 15:24
    Сумма конечно большая....но можно и договориться
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