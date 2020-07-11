Стадион «Баварии» окрасится в радужные цвета

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11 июля 2020, 10:32

В субботу домашний стадион «Баварии» снаружи окрасится в радужные цвета, которые символизируют ЛГБТ -движение.

Акция пройдет в рамках Christopher Street Day — праздника сексуальных меньшинств, который отмечается в Германии каждый год.