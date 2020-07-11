Стадион «Баварии» окрасится в радужные цвета

В субботу домашний стадион «Баварии» снаружи окрасится в радужные цвета, которые символизируют ЛГБТ-движение.
Акция пройдет в рамках Christopher Street Day — праздника сексуальных меньшинств, который отмечается в Германии каждый год.
ℹ️ #FCBayern unterstützt Christopher Street Day — #AllianzArena in Regenbogenfarben.— FC Bayern München (@FCBayern) July 11, 2020
🔗 https://t.co/Vcta0ZaZml#MiaSanMia #CSD
Напомним, что недавно «Манчестер Сити» выпустил форму в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Бавария теперь вызывает отвращения!!!
Бавария теперь вызывает отвращения!!!
Кремлёвская пропаганда после этого просто утонет в своих соплях. Пол Губки Боба они уже в истерике 2 часа обсуждали. А тут такое...
🤣
Кремлёвская пропаганда после этого просто утонет в своих соплях. Пол Губки Боба они уже в истерике 2 часа обсуждали. А тут такое...
🤣
вот такие вот реалии нынче - могучая бавария)))
вот такие вот реалии нынче - могучая бавария)))
опять же экономия электричества...
опять же экономия электричества...