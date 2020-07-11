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Стадион «Баварии» окрасится в радужные цвета

11 июля 2020, 10:32

В субботу домашний стадион «Баварии» снаружи окрасится в радужные цвета, которые символизируют ЛГБТ-движение.

Акция пройдет в рамках Christopher Street Day — праздника сексуальных меньшинств, который отмечается в Германии каждый год.

Напомним, что недавно «Манчестер Сити» выпустил форму в поддержку ЛГБТ-сообщества.

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RoninSibir
RoninSibir
13 июля в 06:07
Позорище
Neymar 10
Neymar 10 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
12 июля в 09:23
Я конечно понимаю что Бибер это отрыжка поп - индустрии задача которого успешно совращать умы малолетних цыпочек , но с каких пор тусня с ним является проявлением нетрадиционной ориентации ? Флойд Мейвезер тогда выходит тоже того , получается ? Это слишком слабый аргумент , друг мой 🤙🏽
galem72
galem72 ответ Свиносеанс (раскрыть)
11 июля в 19:19
    KLINSI
    KLINSI ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    11 июля в 18:04
    Бавария то при чём. Миром правят большие бабосики.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    11 июля в 17:59
    Ффффуууу!!!!
    Бавария теперь вызывает отвращения!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Neymar 10 (раскрыть)
    11 июля в 17:59
    А Геймар где будет заканчивать, который тусовался с Бибером??
    Neymar 10
    Neymar 10
    11 июля в 14:53
    теперь и ежу стало ясно где должен будет заканчивать свою карьеру Роналду ! БАВАРИЯ ! home sweet home - для марокканца !
    Свиносеанс
    Свиносеанс ответ galem72 (раскрыть)
    11 июля в 13:40
    В Киеве гей-парад все равно лучше.
    Rheinfall
    Rheinfall
    11 июля в 13:13
    Петухи уже и до футбола добрались , противно епт
    Raamtvall
    Raamtvall
    11 июля в 13:13
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ Василий 50 (раскрыть)
      11 июля в 12:44
      Уже нет !
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер
      11 июля в 12:41
      Немцы уже давно поддерживают леваков
      Василий 50
      Василий 50
      11 июля в 12:41
      И это великая страна?
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      11 июля в 12:38
      Фу-у-у...
      galem72
      galem72
      11 июля в 12:35
      уахаха

      Кремлёвская пропаганда после этого просто утонет в своих соплях. Пол Губки Боба они уже в истерике 2 часа обсуждали. А тут такое...
      🤣
      112910415
      112910415
      11 июля в 12:08
      Акции в поддержку этого праздника состоялись в раздевалках некоторых клубов !
      juvenale
      juvenale
      11 июля в 11:35
      хахах
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      11 июля в 11:32
      Ээээх ,тевтонцы ! Что с вами стало ??? Адольф сто раз в могиле перевернулся ,наверно ! Слюнтяи ! Противно ,честное слово !
      Svartalfheim
      Svartalfheim
      11 июля в 11:28
      А когда открывашку так раскрасят, ведь трибуны для геев там уже есть.
      dzvinka
      dzvinka
      11 июля в 11:23, ред.
      радужная сосика))) ахахаха
      вот такие вот реалии нынче - могучая бавария)))
      Константин Белых
      Константин Белых
      11 июля в 11:15
        memphis
        memphis
        11 июля в 11:10
        Мороженое чистая линия будут раздавать бесплатно))
        ХУБУЛ
        ХУБУЛ
        11 июля в 11:10
        Тфу ты мерзость, вот и футбол спетушатился. Эх Бавария Бавария куда же тебя понесло.
        Footbolista
        Footbolista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
        11 июля в 11:05
        Видимо эти 3% в основном в 1% самых богатых людей в мире...
        LOpp
        LOpp
        11 июля в 11:04
        У Баварии фанаты уже давно радужными флагами размахивают
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        11 июля в 10:59, ред.
        Процентное соотношение гомосексуалистов к людям традиционной ориентации не более 3 процентов в урожайный год. Теперь вопрос: на хрена весь этот цирк?
        Footbolista
        Footbolista
        11 июля в 10:57, ред.
        Чтобы поддержать негров надо выключить свет на стадионе...
        опять же экономия электричества...
        dimagas2
        dimagas2
        11 июля в 10:55
        Все сосисочники налетели на стадион)))
        Принц тарасовский
        Принц тарасовский
        11 июля в 10:55
          mihaluch
          mihaluch
          11 июля в 10:54
          Но только не надо гомосятину с футболом мешать.
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