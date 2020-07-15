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«Боруссия» Дортмунд расторгла контракт с Шюррле

15 июля 2020, 13:14

Полузащитник Андре Шюррле покидает дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Контракт 29-летнего хавбека с «Боруссией» был рассчитан до лета 2021 года, однако соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В ходе нынешнего сезона Шюррле выступал в аренде в московском «Спартаке».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
15 июля в 19:09
Приятно знать, что поклонники Спартака вхожи в семьи футболистов, в курсе их рациона, режима дня. пристрастий и предпочтений. И главное делятся этой "достоверной" информацией, добытых их желтых источников и даже смакуют эту инфу.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 июля в 18:16
2:1,два шикарных гола
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Брулин (раскрыть)
15 июля в 16:13
Невероятно кривоногий и корявый игрок,блеснувший,больше из-за удачи,несколько раз за карьеру,а так полная посредственность...
Брулин
Брулин
15 июля в 14:57
Игрок невероятно талантливый с убойными ударами с дальних позиций. Видно, где-то потерял мотивацию и так и не смог реализовать свой потенциал.
makkie
makkie ответ RamonCSKA (раскрыть)
15 июля в 14:55
Вот что делает с юзерами незнание мат части!
makkie
makkie
15 июля в 14:53
Заканчивать ему пора с футболом.
Жена посадила мужика на веганство, одну траву ест - откуда силам и энергии взяться? И так весь исхудал, да еще и травмы мучают.
vinyardrip
vinyardrip ответ 25процентный клоун (раскрыть)
15 июля в 14:26
Спасибо шрюхрле за победу на спамтаком)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
15 июля в 14:06
    mihaluch
    mihaluch
    15 июля в 13:39
    Когда-то надо заканчивать.
    shlomo
    shlomo
    15 июля в 13:38
    Ну особо в Спартаке не блистал...18 матчей 2 гола...и хотя Спартак мог бы его выкупить за 8 лямов, но наверное этого не сделает
    STVA 1
    STVA 1
    15 июля в 13:33
    Прочитав заголовок , сразу понял что я здесь увижу(
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    15 июля в 13:32
    вот что делает с футболистами аренда в спартак.....
    Legend 6
    Legend 6
    15 июля в 13:31
    Не затеряется)
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    15 июля в 13:30
    Боруссия побоялась брать тaрасовский позop себе в клуб
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    15 июля в 13:27
    Спасибо Андре за победу над лошадьми
    ДСА
    ДСА
    15 июля в 13:26
    Просто выгнали за ненадобностью.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 июля в 13:24
    А ведь не старый еще, а уже посыпался.
    Glyba
    Glyba
    15 июля в 13:18, ред.
    Мог бы еще поиграть, но побывав в спартаке, забыл как это делать.
    Brigar
    Brigar
    15 июля в 13:16
    В спартаке хорошо себя проявил и очень много заработал.
    МиХаХа
    МиХаХа
    15 июля в 13:15
    Стоило побывать в Спартаке. И конец карьере
    Columb
    Columb
    15 июля в 13:15
    Очень верное решение.
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