«Боруссия» Дортмунд расторгла контракт с Шюррле

Полузащитник Андре Шюррле покидает дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Контракт 29-летнего хавбека с «Боруссией» был рассчитан до лета 2021 года, однако соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
В ходе нынешнего сезона Шюррле выступал в аренде в московском «Спартаке».
Жена посадила мужика на веганство, одну траву ест - откуда силам и энергии взяться? И так весь исхудал, да еще и травмы мучают.
Жена посадила мужика на веганство, одну траву ест - откуда силам и энергии взяться? И так весь исхудал, да еще и травмы мучают.