«Боруссия» Дортмунд расторгла контракт с Шюррле

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15 июля 2020, 13:14

Полузащитник покидает дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Контракт 29-летнего хавбека с «Боруссией» был рассчитан до лета 2021 года, однако соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В ходе нынешнего сезона Шюррле выступал в аренде в московском «Спартаке».