Фарфан продлил контракт с «Локомотивом» до конца 2020 года

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан достиг соглашения с клубом о продлении контракта на полгода, сообщает перуанский портал Libero.
По информации источника, 35-летний форвард может остаться в «Локо» в следующему году в зависимости от результатов.
Действующий контракт Фарфана с клубом истекает 31 июля.
Недавно Фарфан забил за «Локо» в своем первом матче в РПЛ за последние 14 месяцев.
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Что и убедило руководство Локо продлить с ним контракт до конца года.
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Что и убедило руководство Локо продлить с ним контракт до конца года.