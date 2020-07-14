Фарфан продлил контракт с «Локомотивом» до конца 2020 года

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14 июля 2020, 22:23

Нападающий «Локомотива» достиг соглашения с клубом о продлении контракта на полгода, сообщает перуанский портал Libero.

По информации источника, 35-летний форвард может остаться в «Локо» в следующему году в зависимости от результатов.

Действующий контракт Фарфана с клубом истекает 31 июля.