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Фарфан продлил контракт с «Локомотивом» до конца 2020 года

14 июля 2020, 22:23

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан достиг соглашения с клубом о продлении контракта на полгода, сообщает перуанский портал Libero.

По информации источника, 35-летний форвард может остаться в «Локо» в следующему году в зависимости от результатов.

Действующий контракт Фарфана с клубом истекает 31 июля.

Недавно Фарфан забил за «Локо» в своем первом матче в РПЛ за последние 14 месяцев.

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Все комментарии
Boxert
Boxert
15 июля в 00:13
Только удачи!
nikoladolgov
nikoladolgov
14 июля в 23:47
очень ценный игрок в локо- один раз в году вышел и сразу гол.
kotmyshka
kotmyshka
14 июля в 23:16
удачи
cska1948
cska1948
14 июля в 23:09
"...Недавно Фарфан забил за «Локо» в своем первом матче в РПЛ за последние 14 месяцев."
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Что и убедило руководство Локо продлить с ним контракт до конца года.
drug01
drug01
14 июля в 22:30
Будем смотреть на результат.....
armeec_
armeec_
14 июля в 22:28
перуанский портал, ещё про Лайк Фарфана не знает )))
Columb
Columb
14 июля в 22:26
Пусть ему повезет.
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