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«Сочи» хочет продлить контракт с Карапетяном, если не сохранит Кокорина

14 июля 2020, 17:49

«Сочи» намерен продлить контракт с армянским нападающим Александром Карапетяном

По информации источника, сочинский клуб точно подпишет новое соглашение с 32-летним форвардом, если клуб не сможет подписать на постоянной основе нападающего Александра Кокорина, который был арендован у «Зенита» зимой этого года. Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает по окончании текущего сезона.

Отмечается, что существует высокая доля вероятности, при которой Карапетян может подписать новый контракт с «Сочи» и остаться в клубе в роли запасного нападающего, даже если южане смогут договориться о соглашении с Кокориным, так как с сезона-2020/21 армянские футболисты не будут считаться легионерами в РПЛ.

Сам Карапетян хочет остаться в «Сочи» и подписать с российским клубом контракт до лета 2021 года. Интерес к армянскому форварду также проявляют клубы из Европы и Ближнего Востока.

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Александр Алексатов
Александр Алексатов
14 июля в 20:05
    112910415
    112910415
    14 июля в 19:38
    есть и другой вариант :
    Кокорина оставить, Карапетяна отдать Зениту !
    Арбалет
    Арбалет
    14 июля в 19:01
    Кокорина Сочи всё равно не сохранит.
    VAN ARM
    VAN ARM
    14 июля в 18:55
    не вижу взаимосвязи)))
    mihaluch
    mihaluch
    14 июля в 18:34
    Карапекян подходит Сочи.
    Brigar
    Brigar
    14 июля в 17:51
    Это верное решение.
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