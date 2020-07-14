«Сочи» хочет продлить контракт с Карапетяном, если не сохранит Кокорина

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14 июля 2020, 17:49

«Сочи» намерен продлить контракт с армянским нападающим .

По информации источника, сочинский клуб точно подпишет новое соглашение с 32-летним форвардом, если клуб не сможет подписать на постоянной основе нападающего , который был арендован у «Зенита» зимой этого года. Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает по окончании текущего сезона.

Отмечается, что существует высокая доля вероятности, при которой Карапетян может подписать новый контракт с «Сочи» и остаться в клубе в роли запасного нападающего, даже если южане смогут договориться о соглашении с Кокориным, так как с сезона-2020/21 армянские футболисты не будут считаться легионерами в РПЛ .

Сам Карапетян хочет остаться в «Сочи» и подписать с российским клубом контракт до лета 2021 года. Интерес к армянскому форварду также проявляют клубы из Европы и Ближнего Востока.