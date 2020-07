Гвардиола – лучший тренер АПЛ по числу побед в первые 150 матчей

«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Для наставника «горожан» это была 111-я победа в первых 150 играх в рамках Премьер-Лиги. Таким образом, 49-летний специалист стал лучшим тренером по этому показателю. Ранее это достижение принадлежало главному тренеру «Тоттенхэма» , также возглавлявшему «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (105 побед).

111 — Pep Guardiola has won 111 of his first 150 Premier League games, six more than any other coach at this stage of their career in the competition. Master. pic.twitter.com/TJ3OWsZf8X