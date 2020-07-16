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Гвардиола – лучший тренер АПЛ по числу побед в первые 150 матчей

16 июля 2020, 07:03
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Для наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы это была 111-я победа в первых 150 играх в рамках Премьер-Лиги. Таким образом, 49-летний специалист стал лучшим тренером по этому показателю. Ранее это достижение принадлежало главному тренеру «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо, также возглавлявшему «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (105 побед).

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Все комментарии
DXTK
DXTK
16 июля в 19:04
Гвардиола ставит рекорды.
112910415
112910415
16 июля в 11:56
неочевидная какая-то номинация
sihafazatron
sihafazatron ответ Брулин (раскрыть)
16 июля в 10:02
а кто из этих тренеров сделал это с условным ньюкаслом?)
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 09:55
Какие то все новые рекорды придумывают, причем странные рекорды. Почему 150 , а не 100 или 200 матчей??? И считать надо не победы , а трофеи. Можно посчитать соответствие побед к потраченным средствам , и тогда Пеп явно лучшим не будет.
Мутный , ну очень мутный рекорд!!!
Брулин
Брулин
16 июля в 09:26
Неумаляя достоинств Пепа... попробовал бы он это сделать с условным Ньюкаслом
Garrincha58
Garrincha58
16 июля в 09:12
Гвардиола тренер каких полно в мире пусть он в Лестере выиграет столько за 150 матчей, ему купили на миллиард игроков и что он выиграл? только АПЛ, тоже было и в Баварии где он обос....ся по полной
МиХаХа
МиХаХа
16 июля в 09:10
Хосеп супер тренер.
Glyba
Glyba
16 июля в 09:10
Какое-никакое, но достижение.
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
16 июля в 08:17
Это так.
КЭТиК
КЭТиК
16 июля в 07:43
Сзади Клопп подпирает.
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июля в 07:38
Кенни Даглиш?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 07:16
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, почему за матч Аталанта-Брешиа начислен выигрыш 2 очка? Это не у меня одного в группе так. Видимо, у всех, кто поставил на этот матч.
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 07:14
хорошее начало)))
eqnxtme9yuwm
eqnxtme9yuwm
16 июля в 07:06
Ничего тут удивительного
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