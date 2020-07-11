Месси повторил уникальное достижение Анри

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голевой передачей в матче 36-го тура Примеры с «Вальядолидом».
Этот ассист стал для аргентинца двадцатым в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Месси стал лишь вторым игроком в XXI веке, сумевшим забить минимум 20 голов и отдать минимум 20 голевых передач за один сезон чемпионата (22+20 на данный момент).
Ранее таким достижением мог похвастаться только бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри. В сезоне-2002/03 на его счету было 24 гола и 20 пасов в АПЛ.
20 goals and 20 assists in a single league season this century:— B/R Football (@brfootball) July 11, 2020
-Thierry Henry 2002-03
-Leo Messi 2019-20
End of list. pic.twitter.com/A9emiBCfLY
Потому Королем Футбола останется Пеле.
Потому Королем Футбола останется Пеле.
Аха-ах)
Аха-ах)
воистину велик!
воистину велик!
Мы живем в 21 веке!
Мы живем в 21 веке!
Аха-ах)
Аха-ах)