Месси повторил уникальное достижение Анри

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11 июля 2020, 21:19

Нападающий «Барселоны» отметился голевой передачей в матче 36-го тура Примеры с «Вальядолидом».

Этот ассист стал для аргентинца двадцатым в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Месси стал лишь вторым игроком в XXI веке, сумевшим забить минимум 20 голов и отдать минимум 20 голевых передач за один сезон чемпионата (22+20 на данный момент).

Ранее таким достижением мог похвастаться только бывший форвард «Арсенала» . В сезоне-2002/03 на его счету было 24 гола и 20 пасов в АПЛ .