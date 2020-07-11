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Месси повторил уникальное достижение Анри

11 июля 2020, 21:19
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голевой передачей в матче 36-го тура Примеры с «Вальядолидом».

Этот ассист стал для аргентинца двадцатым в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Месси стал лишь вторым игроком в XXI веке, сумевшим забить минимум 20 голов и отдать минимум 20 голевых передач за один сезон чемпионата (22+20 на данный момент). 

Ранее таким достижением мог похвастаться только бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри. В сезоне-2002/03 на его счету было 24 гола и 20 пасов в АПЛ.

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Все комментарии
WAZZAAP
WAZZAAP ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 11:34
Мы тока Ювентус можем в финале.
Baggio R.
Baggio R. ответ SDSPanther (раскрыть)
12 июля в 11:12
Он уже побИдил Т9 )))
Agamaga
Agamaga ответ Шишанутый (раскрыть)
12 июля в 09:18
Ви фсе врёте.
Agamaga
Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
12 июля в 09:17
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    12 июля в 09:14
    Личное для Месси и Роналду главнее...
    Потому Королем Футбола останется Пеле.
    Agamaga
    Agamaga
    12 июля в 09:13
    Месси лучший в своём деле!
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
    12 июля в 09:02
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
      12 июля в 08:52, ред.
      Истинно лучший распасовщик и голеадор в одном лице =)
      SDSPanther
      SDSPanther ответ Шишанутый (раскрыть)
      12 июля в 01:41
      Дааааа установи ты себе Т9 ))))) хахаха .......
      Шатаут
      Шатаут
      12 июля в 01:22
      Достойно... Это вам не пенали после нырков и воллейбола в штрафной забивать...
      Alvish
      Alvish
      12 июля в 00:30
      Хорошее достижение.
      di byadjo
      di byadjo ответ Шишанутый (раскрыть)
      11 июля в 23:02
        di byadjo
        di byadjo ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
        11 июля в 23:00
        Кишка танка у старушек которых Милан на колени поставил.даже шампунь не помог.теперь очередь за Атлантой.
        berda2003
        berda2003
        11 июля в 22:55
        надо, как в хоккее: фиксировать 2-х последних ассистентов перед голом, тогда побьют все рекорды...
        juvenale
        juvenale ответ Barcelona_MSN (раскрыть)
        11 июля в 22:41
        стыдно должно быть за такое видео))где при счете 1-1 12 игрок барсы не поставил пенальти на Погба
        Messi_que_un_club
        Messi_que_un_club ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
        11 июля в 22:37, ред.
          WAZZAAP
          WAZZAAP ответ Шишанутый (раскрыть)
          11 июля в 22:31
          Рон от Ибры получил ночку.))))

          Аха-ах)
          WAZZAAP
          WAZZAAP ответ dino-hsv (раскрыть)
          11 июля в 22:31
            dino-hsv
            dino-hsv ответ WAZZAAP (раскрыть)
            11 июля в 22:29
              Barcelona_MSN
              Barcelona_MSN ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
              11 июля в 22:29
              Шишанутый
              Шишанутый
              11 июля в 22:27, ред.
              Знаем мы эти гномовские "достижения" из 20 голов всего четыре в ворота клубов из первой половины таблицы, все остальные аутсайдерам. И в Лч таже ситуация. Рон забевает на высоких стадиях и Топ клубам а гном в 1/8 и в груповой раунде забил большенство своих голов. Думаю всем очевидно, кто король Легонесов а кто король футбола!
              WAZZAAP
              WAZZAAP ответ dino-hsv (раскрыть)
              11 июля в 22:19
              Он раздает голевые, а голов у него 700! Воистину АЛЛАХ ВЕЛИК!
              dino-hsv
              dino-hsv
              11 июля в 22:17
              1 гол с пенальти за 7 игр
              воистину велик!
              di byadjo
              di byadjo ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
              11 июля в 22:17
              ты лучше выложи где Барсуки старушек.унизели финале.
              WAZZAAP
              WAZZAAP ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
              11 июля в 22:17, ред.



              Мы живем в 21 веке!
              di byadjo
              di byadjo ответ juvenale (раскрыть)
              11 июля в 22:16
                WAZZAAP
                WAZZAAP ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
                11 июля в 22:12
                  WAZZAAP
                  WAZZAAP ответ juvenale (раскрыть)
                  11 июля в 22:08
                  От Ибры отдохнул?
                  juvenale
                  juvenale
                  11 июля в 22:00
                  гном снова на сухпайке)))
                  мангo
                  мангo ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
                  11 июля в 21:59
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