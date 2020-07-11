Куртуа – первый вратарь «Реала» за 32 года с 18 сухими матчами за сезон

«Реал» в матче 35-го тура Ла Лиги одержал победу над «Алавесом» (2:0).
Для голкипера «сливочных» Тибо Куртуа это уже 18-й сухой матч в сезоне чемпионата Испании.
Среди вратарей «Реала» последний раз такое удавалось Франсиско Буйо в сезоне-1987/88, а в сезоне-1986/87 он отыграл 19 сухих матчей. Это абсолютный рекорд в истории клуба.
Аха-ха)
Аха-ха)
На соккере каждый второй глор 23ных его поливал грязью...😂
На соккере каждый второй глор 23ных его поливал грязью...😂
На спортсе в начале года где то читал, что он лидер по отраженным сейвам в Европе!
Значит херачат по нашим воротам по прежднему относительно так же часто, но Тибо поймал зверинный кураж и во многом благодаря ему, Реал сейчас находится именно там, где и находится!
И даже сегодняшний рекорд красноречиво говорит о том, что Тибо можно сказать тащит Реал, как и Тер Штеген Барселону!
На спортсе в начале года где то читал, что он лидер по отраженным сейвам в Европе!
Значит херачат по нашим воротам по прежднему относительно так же часто, но Тибо поймал зверинный кураж и во многом благодаря ему, Реал сейчас находится именно там, где и находится!
И даже сегодняшний рекорд красноречиво говорит о том, что Тибо можно сказать тащит Реал, как и Тер Штеген Барселону!