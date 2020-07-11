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Куртуа – первый вратарь «Реала» за 32 года с 18 сухими матчами за сезон

11 июля 2020, 05:38
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Реал» в матче 35-го тура Ла Лиги одержал победу над «Алавесом» (2:0).

Для голкипера «сливочных» Тибо Куртуа это уже 18-й сухой матч в сезоне чемпионата Испании.

Среди вратарей «Реала» последний раз такое удавалось Франсиско Буйо в сезоне-1987/88, а в сезоне-1986/87 он отыграл 19 сухих матчей. Это абсолютный рекорд в истории клуба.

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Все комментарии
WAZZAAP
WAZZAAP
11 июля в 20:27
И первая дыра он на памяти Барсы,которую так прорывали.

Аха-ха)
gidroponee
gidroponee
11 июля в 11:02
Реабилитировался - молодец
cevin cigan
cevin cigan
11 июля в 10:32
Есть все шансы стать единоличным рекордсменом! В следующем туре и защита будет железобетон, Менди,Рамос,Варан,Карва. Эти ребята помогут и без того непрошибаемому Куртуа в достижении цели!
Ruslan3132
Ruslan3132
11 июля в 10:30
а как его хейтили в прошлом году ))) и я в том числе ))) Молодчик, переубедил всех! Однозначно лучший в Испании, и один из лучших в мире сейчас! Надеюсь Азар и прочие также смогут переубедить в своей Крутости.
Legend 6
Legend 6
11 июля в 08:08
    NGYRZ
    NGYRZ
    11 июля в 07:56
    Именно из-за Куртуа, во второй сезон с ним, Реал стал меньше пропускать это очевидно!
    На спортсе в начале года где то читал, что он лидер по отраженным сейвам в Европе!
    Значит херачат по нашим воротам по прежднему относительно так же часто, но Тибо поймал зверинный кураж и во многом благодаря ему, Реал сейчас находится именно там, где и находится!
    И даже сегодняшний рекорд красноречиво говорит о том, что Тибо можно сказать тащит Реал, как и Тер Штеген Барселону!
    ДАША Д
    ДАША Д
    11 июля в 06:49
    Просто пенальти в ворота Реала не дают.
    VAN ARM
    VAN ARM
    11 июля в 06:06
    совсем не плохо))) и есть шанс улучшить))
    mihaluch
    mihaluch
    11 июля в 05:42
    Это достижение возможно только в Реале
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