Куртуа – первый вратарь «Реала» за 32 года с 18 сухими матчами за сезон

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11 июля 2020, 05:38

«Реал» в матче 35-го тура Ла Лиги одержал победу над «Алавесом» (2:0).

Для голкипера «сливочных» это уже 18-й сухой матч в сезоне чемпионата Испании.

Среди вратарей «Реала» последний раз такое удавалось в сезоне-1987/88, а в сезоне-1986/87 он отыграл 19 сухих матчей. Это абсолютный рекорд в истории клуба.