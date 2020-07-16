«Манчестер Сити» презентовал новую домашнюю форму

Пресс-служба «Манчестер Сити» презентовала новую форму, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.
Новая форма выполнена в традиционном голубом цвете с принтом мозаики.
From the City, by the City, for the City.— Manchester City (@ManCity) July 16, 2020
Our @pumafootball 2020/21 Home Kit 💎
Shop now: https://t.co/TenzWo9Hnc
🏙 #ThisIsOurCity pic.twitter.com/NojpfkXYR9
Ранее свою новую домашнюю форму презентовал и «Лилль».
Вроде норм форма, вроде красиво, но опять же трудно было сформировать мнение из этого мельтешания на экране.
А вообще я рад за Манчестер, что в городе есть два сильных клуба... розовый и голубой)))
Нужно чтобы Анчи поднял Эвертон, и Ливерпуль ответит своими двумя клубами - красным и синим.
Вроде норм форма, вроде красиво, но опять же трудно было сформировать мнение из этого мельтешания на экране.
А вообще я рад за Манчестер, что в городе есть два сильных клуба... розовый и голубой)))
Нужно чтобы Анчи поднял Эвертон, и Ливерпуль ответит своими двумя клубами - красным и синим.