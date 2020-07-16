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«Манчестер Сити» презентовал новую домашнюю форму

16 июля 2020, 11:12

Пресс-служба «Манчестер Сити» презентовала новую форму, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.

Новая форма выполнена в традиционном голубом цвете с принтом мозаики.

 Ранее свою новую домашнюю форму презентовал и «Лилль».

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dzvinka
dzvinka
16 июля в 13:26, ред.
    qqdr6eg3nhcb
    qqdr6eg3nhcb
    16 июля в 11:13
    Так себе форма
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