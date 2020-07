«Манчестер Сити» презентовал новую домашнюю форму

Пресс-служба «Манчестер Сити» презентовала новую форму, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.

Новая форма выполнена в традиционном голубом цвете с принтом мозаики.

From the City, by the City, for the City.



Our @pumafootball 2020/21 Home Kit 💎



🏙 #ThisIsOurCity