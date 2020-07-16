ГлавнаяНовости

Матч «Тамбов» – «Сочи» не состоится из-за вспышки коронавируса у гостей

16 июля 2020, 15:54
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиТех. поражение

РПЛ объявила, что матч 29-го тура «Тамбов» – «Сочи» не состоится.

У девяти представителей гостей было выявлено заражение коронавирусом. Результаты их тестов стали известны сегодня, 16 июля.

Сочинский клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства.

Все новости
Официально«Динамо» Москва сыграет в Лиге Европы
25 июля Комментарии22
Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования
25 июля ВидеоКомментарии152
«Химки» прилетели на финальный матч Кубка России против «Зенита»
24 июля ВидеоКомментарии8
Официально«Урожай» переименован обратно в «Кубань»
24 июля Комментарии12
Федун отсутствовал на исполкоме РФС
24 июля Комментарии22
«Алания» в следующем сезоне выступит в ФНЛ
24 июля Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Игорь Волков
Игорь Волков
16 июля в 21:22
Клуб трусов. А двойные стандарты РПЛ достали.
Сп62
Сп62
16 июля в 20:46
Я хоть и атеист, но бог всё-таки, наверное, есть.
Борис Доенко
Борис Доенко
16 июля в 19:56
Надеюсь игроки Сочи прочтут. Не нужно ставить последние трусы на горе соседа! У самих может корова сдохнуть!
Igo0rek
Igo0rek ответ bezbiletnik (раскрыть)
16 июля в 19:47
    бензиновый учитель физкультуры
    бензиновый учитель физкультуры ответ ildar_3871 (раскрыть)
    16 июля в 18:54
      бензиновый учитель физкультуры
      бензиновый учитель физкультуры ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
      16 июля в 18:51
      после таких высказываний тут многие начинают верить всему так что ты лучше подтверди информацию а то любители по ушам ездить
      бензиновый учитель физкультуры
      бензиновый учитель физкультуры ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
      16 июля в 18:49
      откуда такая инфа не ты ли в догонку её пригнал?
      бензиновый учитель физкультуры
      бензиновый учитель физкультуры ответ cska vperiod (раскрыть)
      16 июля в 18:48
        бензиновый учитель физкультуры
        бензиновый учитель физкультуры
        16 июля в 18:45
          бензиновый учитель физкультуры
          бензиновый учитель физкультуры ответ За адекватность (раскрыть)
          16 июля в 18:40
            бензиновый учитель физкультуры
            бензиновый учитель физкультуры ответ viva-viva (раскрыть)
            16 июля в 18:37
            ну так ставь на не состоится и выйграешь
            бензиновый учитель физкультуры
            бензиновый учитель физкультуры ответ Raamtvall (раскрыть)
            16 июля в 18:37
            глянь сколько "адекватных" пролайкало)))) самые трепещущие о здоровье ))) нет слов)
            viva-viva
            viva-viva
            16 июля в 18:36
            а фоон бэээт продолжает принимать на ентот матч(
            RBA
            RBA ответ ildar_3871 (раскрыть)
            16 июля в 18:36
            Тамбову 3 очка , а пострадают Крылья Советов.
            бензиновый учитель физкультуры
            бензиновый учитель физкультуры
            16 июля в 18:35
            карона это уже обыная болезнь все давно привыкли как бы там не крутился и руки мыл хрен помежет если дзюба чихнет зараженный уж считай дерево
            Raamtvall
            Raamtvall ответ makkie (раскрыть)
            16 июля в 18:35
              За адекватность
              За адекватность
              16 июля в 18:25
              Ладно "Сочи", им технарь по флейте, но теперь Самара вылетает однозначно и остается им надеяться только на отказ "Химок". "Все смешалось в доме Облонских."
              bezbiletnik
              bezbiletnik ответ Трезвый повар (раскрыть)
              16 июля в 18:17, ред.
              "Искусственно созданная команда"? Т.е. бывают естественно созданные? Bсе клубы искусственно созданы. Сочи - новая команда. Откуда у новой команды академия с уже готовой молодёжкой? Да и не стали бы они моложёку подклдывать под разгром, опуская тем самым не только себя,но и всё первенство, они ж не Ростов) Bряд ли у Сочи в руководстве такие же долбоящеры сидят, как у сельмаша, не будет они надувать губки и истерично требовать переигровки, потому что понимают, что сами виноваты, и никто им ничего не должен, решение о переигровке - это акт доброй воли соперника. а Тамбову нецелесообразно, особенно учитывая их ситуацию, переигрывать и, возможно, лишаться необходимых очков
              bezbiletnik
              bezbiletnik ответ СаняШумок (раскрыть)
              16 июля в 18:06
                bezbiletnik
                bezbiletnik ответ Храневец (раскрыть)
                16 июля в 17:59, ред.
                Это только сельмаш заместо того, чтобы придерживаться своих обязательств в случае заражения игроков, начинает строить из себя обиженку и, чтобы пожиже облажаться, подкладывает под профессионалов свою молодёжку, тем самым попутно деклассируя всю РПЛ. Нет уж, спасибо, вторго ростова не надо... А "мальчики" из Ростова это, наверно, руководство их команды. Да, они там те еще мальчики, по уму .
                Владимир_Спартак
                Владимир_Спартак
                16 июля в 17:53
                  Храневец
                  Храневец
                  16 июля в 17:51
                  ПУСТЬ СТАВЯТ МОЛОДЕЖКУ КАК МАЛЬЧИКИ ИЗ РОСТОВА .ПУСТЬ ПОБУДУТ В ШКУРЕ РОСТОВА
                  nautilus163
                  nautilus163
                  16 июля в 17:44
                  Мужики, я единственный раз в жизни, испытываю чувство, похожее на радость, что кто то заболел! Не дай Бог никому! Но награда нашла своих героев!
                  СаняШумок
                  СаняШумок
                  16 июля в 17:44
                  сейчас будут шуточки про бумеранг, но представляете, что если бы сейчас была перенесенная игра с Ростовом еще...поэтому и не пошли сочинцы тогда на такой риск.
                  112910415
                  112910415
                  16 июля в 17:43
                  а молодёжи-то нету у них ..
                  Z. Kramer
                  Z. Kramer
                  16 июля в 17:43
                  Никаких переносов, технарь им.
                  Чист
                  Чист
                  16 июля в 17:42
                  20 надо ставить проигрыш как они поступили с Ростовым по скотский - или пусть молодёжку присылают Тамбов поиздевается посмотрим как самим понравится
                  ildar_3871
                  ildar_3871 ответ Сергей Саныч (раскрыть)
                  16 июля в 17:41
                  А откуда их взять , из Питера привезти ? )
                  Сергей Саныч
                  Сергей Саныч
                  16 июля в 17:37
                  А чего молодёжкой-то не сыграть,как Ростов?
                  ildar_3871
                  ildar_3871
                  16 июля в 17:34
                  Кто то заразил , или Азмун , или Дзюба !
                  Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                  Отправить
                   
                  Rambler's Top100