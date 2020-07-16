Матч «Тамбов» – «Сочи» не состоится из-за вспышки коронавируса у гостей

РПЛ объявила, что матч 29-го тура «Тамбов» – «Сочи» не состоится.
У девяти представителей гостей было выявлено заражение коронавирусом. Результаты их тестов стали известны сегодня, 16 июля.
Сочинский клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства.
Тогда был риск вылета из РПЛ, а сейчас его нет и можно объявить.
Надеюсь, ни у Спартака, ни у Зенита не найдут инфицированных в команде.
Тогда был риск вылета из РПЛ, а сейчас его нет и можно объявить.
Надеюсь, ни у Спартака, ни у Зенита не найдут инфицированных в команде.