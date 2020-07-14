Прядкин считает, что Карпин нанес ущерб репутации РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике, в котором сказано, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин нанес ущерб деловой репутации лиги.
Напомним, что после матча 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0) Валерий Карпин раскритиковал РПЛ и Роспотребнадзор.
В пятницу, 17 июля, Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Карпина.
В России с 15 июля отменяется двухнедельная изоляция для приезжающих.....
При чём не из-за Ивановича....
Матч 19-го....
Или ему специально для тебя надо после 15-го вылететь ещё раз...и обратно...
Самому то не смешно...себя перечитывать...)))
Матч ТВ помешал твоей команде быть выше Зенита в таблице...))
А "двойные стандарты" - это когда Гончаренко слетал домой...игноря карантин....и тишина...
А когда Иванович вернулся - охрипли орать про вселенский заговор и вопиющую несправедливость...)))
В ситуации с Карпиным ...я на стороне Карпина...
В России с 15 июля отменяется двухнедельная изоляция для приезжающих.....
При чём не из-за Ивановича....
Матч 19-го....
Или ему специально для тебя надо после 15-го вылететь ещё раз...и обратно...
Самому то не смешно...себя перечитывать...)))
Матч ТВ помешал твоей команде быть выше Зенита в таблице...))
А "двойные стандарты" - это когда Гончаренко слетал домой...игноря карантин....и тишина...
А когда Иванович вернулся - охрипли орать про вселенский заговор и вопиющую несправедливость...)))
В ситуации с Карпиным ...я на стороне Карпина...
Карпин, конечно, хотел нанести ущерб репутации лиги ... но весь возможный ущерб несколько раньше нанёс Прядкин !
Карпин, конечно, хотел нанести ущерб репутации лиги ... но весь возможный ущерб несколько раньше нанёс Прядкин !
А ВАР по десять минут смотрят, наверное с Миллером советуются, что делать)))
А ВАР по десять минут смотрят, наверное с Миллером советуются, что делать)))
Интересно, Дюкова это волнует как-то или он отмечает чемпионство Зенита?
Интересно, Дюкова это волнует как-то или он отмечает чемпионство Зенита?
в эту ночь защитник Зенита Иванович прилетел из Сербии, по закону РФ он должен отсидеть 14 дней в карантине.
думаете он будет сидеть?
НЕТ!
Роспотребнадзор г. Санкт-Петербурга разрешил Ивановичу участвовать в матче со Спартаком, который состоится через 5 дней.
в очередной раз двойные стандарты.
поэтому телетрансляции нашей продажной лиги стоит дешевле румынской.
это российскому народу на газпромовском Матч ТВ запудрили мозги про величие Зенита, а в Европе это ни кому не нужно.
в эту ночь защитник Зенита Иванович прилетел из Сербии, по закону РФ он должен отсидеть 14 дней в карантине.
думаете он будет сидеть?
НЕТ!
Роспотребнадзор г. Санкт-Петербурга разрешил Ивановичу участвовать в матче со Спартаком, который состоится через 5 дней.
в очередной раз двойные стандарты.
поэтому телетрансляции нашей продажной лиги стоит дешевле румынской.
это российскому народу на газпромовском Матч ТВ запудрили мозги про величие Зенита, а в Европе это ни кому не нужно.