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Прядкин считает, что Карпин нанес ущерб репутации РПЛ

14 июля 2020, 14:17

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике, в котором сказано, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин нанес ущерб деловой репутации лиги. 

Напомним, что после матча 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0) Валерий Карпин раскритиковал РПЛ и Роспотребнадзор.

В пятницу, 17 июля, Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Карпина.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
15 июля в 00:41
Какой карантин....
В России с 15 июля отменяется двухнедельная изоляция для приезжающих.....
При чём не из-за Ивановича....
Матч 19-го....
Или ему специально для тебя надо после 15-го вылететь ещё раз...и обратно...


Самому то не смешно...себя перечитывать...)))
Матч ТВ помешал твоей команде быть выше Зенита в таблице...))

А "двойные стандарты" - это когда Гончаренко слетал домой...игноря карантин....и тишина...
А когда Иванович вернулся - охрипли орать про вселенский заговор и вопиющую несправедливость...)))

В ситуации с Карпиным ...я на стороне Карпина...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
14 июля в 21:16
Эту репутацию уже ни чем не испортить !
112910415
112910415
14 июля в 19:29
Прядкин заблуждается !
Карпин, конечно, хотел нанести ущерб репутации лиги ... но весь возможный ущерб несколько раньше нанёс Прядкин !
RIR68
RIR68
14 июля в 18:36
    beefs
    beefs
    14 июля в 17:13
    давай, костерчик, разгорайся....
    For56tas
    For56tas
    14 июля в 15:34
      Брулин
      Брулин
      14 июля в 15:26
      Какое позорище... Это же на сколько атрофировано должно быть ощущение реальности, чтобы не стыдится после всего произошедшего, откровенно стучать на Карпина, который просто констатировал происходящее.
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР ответ makkie (раскрыть)
      14 июля в 15:01
      Зенит чемпион, Спартаку скорейшего выздоровления на благо РПЛ!!!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      14 июля в 14:56
      Репутация? Не, не слышал...
      Legend 6
      Legend 6 ответ LOpp (раскрыть)
      14 июля в 14:53
      Вот идиотизм😂😂😂
      А ВАР по десять минут смотрят, наверное с Миллером советуются, что делать)))
      Vyatcheslav
      Vyatcheslav
      14 июля в 14:43
      Так напрямую Карпину и не сказал. Спрятался за спиной комитета по этике. Прямого честного обсуждения назревшей проблемы явно боится. А тявкнуть из-под забора пожалста....
      shlomo
      shlomo
      14 июля в 14:43
      Вот иногда хочется быть настолько тупым, чтобы мозгов не хватало на то, чтобы расстраиваться......а Сережа всегда говорит с таким пафосом, как будто на заводе за станком смену тянет...и что то вспомнилось: - А вам нравятся клоуны? - В цирке или вообще?..
      makkie
      makkie
      14 июля в 14:40
      Еще пару скандалов, и от репутации РПЛ не останется и следа.
      Интересно, Дюкова это волнует как-то или он отмечает чемпионство Зенита?
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      14 июля в 14:38
      Прядкин испугался и не стал брать на себя ответственность. Клубы были вынуждены сами разбираться между собой с переносами игр. Всё правильно Карпин про них сказал
      СПОРТ СПОРТ
      СПОРТ СПОРТ
      14 июля в 14:37
      ущерб во всей этой ситуации Прядкин! Валера как рубил правду матку так и будет рубить!!! Какая нафиг репутация у РПЛ, у Прядкина вместо мозгов ГАЗ ???
      ОПС
      ОПС
      14 июля в 14:36
      А разве у РПЛ есть репутация? Как можно нанести ущерб тому чего нет.
      LOpp
      LOpp
      14 июля в 14:26
      Карпин: Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России.


      в эту ночь защитник Зенита Иванович прилетел из Сербии, по закону РФ он должен отсидеть 14 дней в карантине.
      думаете он будет сидеть?
      НЕТ!
      Роспотребнадзор г. Санкт-Петербурга разрешил Ивановичу участвовать в матче со Спартаком, который состоится через 5 дней.

      в очередной раз двойные стандарты.
      поэтому телетрансляции нашей продажной лиги стоит дешевле румынской.

      это российскому народу на газпромовском Матч ТВ запудрили мозги про величие Зенита, а в Европе это ни кому не нужно.
      Groove000
      Groove000
      14 июля в 14:23
      Однако, это не идет ни в какое сравнение с тем ущербом, который своим бездействием перед матчем Ростов - Сочи нанес сам Прядкин
      sihafazatron
      sihafazatron ответ ДАША Д (раскрыть)
      14 июля в 14:19
      Не в нашей стране
      ДАША Д
      ДАША Д
      14 июля в 14:18
      Сказал что думает, имеет право.
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