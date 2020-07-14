Прядкин считает, что Карпин нанес ущерб репутации РПЛ

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14 июля 2020, 14:17

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике, в котором сказано, что главный тренер «Ростова» нанес ущерб деловой репутации лиги.

Напомним, что после матча 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0) Валерий Карпин раскритиковал РПЛ и Роспотребнадзор.