Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов ( ОПСФ ) Александр Зотов заявил о создании фонда помощи проблемным клубам. Ожидается, что игроки будут отчислять в него 0,25% своей зарплаты.

Мы давно предлагаем проект фонда, уже не первый год. Речь идет о создании фонда помощи футболистам из клубов, которые обанкротились или находятся в предбанкротном состоянии. Этот проект похож на тот, что создали FIFA и FIFPro, но мы предлагали его даже раньше. При этом он работает с 1 июля. Если ситуация происходит во время сезона, деньги помогут выплачивать зарплаты футболистам до конца сезона. Мы предлагаем жесткие условия, при которых фонд фактически за клуб будет платить зарплату. В любом случае все выплаты должны будут осуществляться только с согласия РПЛ и ОПСФ .

Мы ждем пока реакции клубов. Мы не первый раз предлагаем РФС этот проект, но первый раз ему дан ход. Создание фонда позволит клубам по ходу сезона выполнять свои обязательства перед игроками, в случае если у них будет серьезная финансовая дыра, чтобы не нарушать спортивную составляющую. Если клуб вообще обанкротился, то за счет фонда частично будут компенсироваться долги перед футболистами.