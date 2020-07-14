Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил о создании фонда помощи проблемным клубам. Ожидается, что игроки будут отчислять в него 0,25% своей зарплаты.
Мы давно предлагаем проект фонда, уже не первый год. Речь идет о создании фонда помощи футболистам из клубов, которые обанкротились или находятся в предбанкротном состоянии. Этот проект похож на тот, что создали FIFA и FIFPro, но мы предлагали его даже раньше. При этом он работает с 1 июля. Если ситуация происходит во время сезона, деньги помогут выплачивать зарплаты футболистам до конца сезона. Мы предлагаем жесткие условия, при которых фонд фактически за клуб будет платить зарплату. В любом случае все выплаты должны будут осуществляться только с согласия РПЛ и ОПСФ.
Мы ждем пока реакции клубов. Мы не первый раз предлагаем РФС этот проект, но первый раз ему дан ход. Создание фонда позволит клубам по ходу сезона выполнять свои обязательства перед игроками, в случае если у них будет серьезная финансовая дыра, чтобы не нарушать спортивную составляющую. Если клуб вообще обанкротился, то за счет фонда частично будут компенсироваться долги перед футболистами.
Не знаю, будет ли идея создания фонда рассматриваться на собрании РПЛ. Вопрос скорее к РПЛ. Сейчас параллельно идет создание рабочей группы по коллективному соглашению, фонд мог бы стать частью этого соглашения.
Недавно Александр Зотов рассказал, как функционирует программа помощи пожилым ветеранам футбола и их вдовам.
Это 800 миллионов в месяц, а его в самолет пускают с такой суммой?)
Что за организация? Не Газпром?🤫
Это 800 миллионов в месяц, а его в самолет пускают с такой суммой?)
Что за организация? Не Газпром?🤫
Но ведь сам профсоюз отдыхать по путёвке ездит?
Но ведь сам профсоюз отдыхать по путёвке ездит?
У меня на работе есть сообщество бесполезных людей под названием профсоюз. Ежемесячные отчисления до 400 рублей , а на выхлопе полотенце на НГ и Пивные кружки (70р) на 23 февраля.
У меня на работе есть сообщество бесполезных людей под названием профсоюз. Ежемесячные отчисления до 400 рублей , а на выхлопе полотенце на НГ и Пивные кружки (70р) на 23 февраля.