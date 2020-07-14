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Зотов заявил о создании фонда помощи проблемным клубам

14 июля 2020, 14:09

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил о создании фонда помощи проблемным клубам. Ожидается, что игроки будут отчислять в него 0,25% своей зарплаты.

Мы давно предлагаем проект фонда, уже не первый год. Речь идет о создании фонда помощи футболистам из клубов, которые обанкротились или находятся в предбанкротном состоянии. Этот проект похож на тот, что создали FIFA и FIFPro, но мы предлагали его даже раньше. При этом он работает с 1 июля. Если ситуация происходит во время сезона, деньги помогут выплачивать зарплаты футболистам до конца сезона. Мы предлагаем жесткие условия, при которых фонд фактически за клуб будет платить зарплату. В любом случае все выплаты должны будут осуществляться только с согласия РПЛ и ОПСФ.

Мы ждем пока реакции клубов. Мы не первый раз предлагаем РФС этот проект, но первый раз ему дан ход. Создание фонда позволит клубам по ходу сезона выполнять свои обязательства перед игроками, в случае если у них будет серьезная финансовая дыра, чтобы не нарушать спортивную составляющую. Если клуб вообще обанкротился, то за счет фонда частично будут компенсироваться долги перед футболистами.

Не знаю, будет ли идея создания фонда рассматриваться на собрании РПЛ. Вопрос скорее к РПЛ. Сейчас параллельно идет создание рабочей группы по коллективному соглашению, фонд мог бы стать частью этого соглашения.

Недавно Александр Зотов рассказал, как функционирует программа помощи пожилым ветеранам футбола и их вдовам.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Давайте думать (раскрыть)
14 июля в 15:17
Аааааа...ну тож монополисты отрасли)
Давайте думать
Давайте думать ответ Legend 6 (раскрыть)
14 июля в 15:13
РЖД
Legend 6
Legend 6 ответ Давайте думать (раскрыть)
14 июля в 15:12
2 миллиона? ХМ.
Это 800 миллионов в месяц, а его в самолет пускают с такой суммой?)
Что за организация? Не Газпром?🤫
Давайте думать
Давайте думать ответ Legend 6 (раскрыть)
14 июля в 15:09
В нашей организации около 2 млн рабочих. Думаю глава профсаюза не ездит , а летает по путевке))
Legend 6
Legend 6 ответ Давайте думать (раскрыть)
14 июля в 15:05
😂😂😂это сильно.
Но ведь сам профсоюз отдыхать по путёвке ездит?
Давайте думать
Давайте думать
14 июля в 14:50
Нужна еще одна инстанция , что бы следить за этим фондом.
У меня на работе есть сообщество бесполезных людей под названием профсоюз. Ежемесячные отчисления до 400 рублей , а на выхлопе полотенце на НГ и Пивные кружки (70р) на 23 февраля.
mihaluch
mihaluch
14 июля в 14:12
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