«Спартак» будет добиваться наказания для мошенников, что обворовали Тедеско

Сообщается, что «Спартак» будет добиваться наказания для мошенников, жертвой которых стал главный тренер московской команды Доменико Тедеско. В настоящее время ведётся поиск злоумышленников.
Напомним, инцидент произошел 9 июля. Тедеско сидел в своём номере, когда ему пришло сообщение с вопросом, в отеле ли он сейчас. Номер телефона был не знаком Доменико, но на аватаре было фото сотрудника «Спартака». У специалиста попросили помощи, поэтому тренер перевёл мошенникам около 250 тыс. рублей.
Ясно - ни как наш дзюба не успокоится)))
Ясно - ни как наш дзюба не успокоится)))