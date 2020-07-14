«Спартак» будет добиваться наказания для мошенников, что обворовали Тедеско

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14 июля 2020, 15:06

Сообщается, что «Спартак» будет добиваться наказания для мошенников, жертвой которых стал главный тренер московской команды . В настоящее время ведётся поиск злоумышленников.

Напомним, инцидент произошел 9 июля. Тедеско сидел в своём номере, когда ему пришло сообщение с вопросом, в отеле ли он сейчас. Номер телефона был не знаком Доменико, но на аватаре было фото сотрудника «Спартака». У специалиста попросили помощи, поэтому тренер перевёл мошенникам около 250 тыс. рублей.