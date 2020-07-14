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«Спартак» будет добиваться наказания для мошенников, что обворовали Тедеско

14 июля 2020, 15:06

Сообщается, что «Спартак» будет добиваться наказания для мошенников, жертвой которых стал главный тренер московской команды Доменико Тедеско. В настоящее время ведётся поиск злоумышленников.

Напомним, инцидент произошел 9 июля. Тедеско сидел в своём номере, когда ему пришло сообщение с вопросом, в отеле ли он сейчас. Номер телефона был не знаком Доменико, но на аватаре было фото сотрудника «Спартака». У специалиста попросили помощи, поэтому тренер перевёл мошенникам около 250 тыс. рублей.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Legend 6 (раскрыть)
14 июля в 20:54
Это была не рука .....! ))))
leopit
leopit
14 июля в 20:27
Это свои...Жёстко всё в Спартаке!Чуть рас слабишься и /или деньги с...т ,а то и в парилке пристанут!
Юрниекс
Юрниекс
14 июля в 18:53
    RIR68
    RIR68
    14 июля в 18:39
    пытался купить матч в Сочи. кинули. 8!!!
    ekliziast
    ekliziast
    14 июля в 17:47
    Развели 8 на бабки.
    Abordage
    Abordage
    14 июля в 16:52
    Пока не накажут спартак играть не будет.
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
    14 июля в 16:39
    реально туповат да это и видно
    Брулин
    Брулин
    14 июля в 16:35
    Сейчас самое большое наказание - смотреть на игру Спартака.
    Свиносеанс
    Свиносеанс
    14 июля в 15:54
    Ворованное украли, чего тут разбираться.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    14 июля в 15:54
    Мог бы сначала посоветоваться , тогда бы и не обули так красиво.
    Columb
    Columb
    14 июля в 15:32
    Лучше бы футболом занялись, а не кошельком гопника.
    Legend 6
    Legend 6
    14 июля в 15:18
    Рука Дзюбы...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    14 июля в 15:14
    Первым будет Цорн ?
    sihafazatron
    sihafazatron
    14 июля в 15:10
    Это патриоты были, они деньги в стране оставят)) поднимают экономику России, а тедеска бы все спустил)
    drug01
    drug01
    14 июля в 15:10
    Это будет сделать очень сложно
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    14 июля в 15:09
    ХАХАХАХАХААХАХ!!!!
    Ясно - ни как наш дзюба не успокоится)))
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    14 июля в 15:09
    Много мошенников вьются вокруг Спартака.
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