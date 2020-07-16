ГлавнаяНовости

Сенников: «ЦСКА отступать некуда, у них последний шанс зацепиться за ЛЧ»

16 июля 2020, 19:23
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

ЦСКА отступать некуда, у них последний шанс зацепиться за Лигу чемпионов. Они не будут отсиживаться в обороне и будут стараться играть остро. «Локомотиву» тоже нельзя проигрывать, но «Краснодар» вновь потерял очки, поэтому приемлем и ничейный результат. В психологическом плане не могу сказать, кто лучше, но у ЦСКА был эмоциональный подъём после разгромных побед и дерби. Но пропускать от «Рубина» на последних минутах всегда обидно, и они немного расстроены этим фактом.

На данный момент по составу и, может, даже по игре для Лиги чемпионов предпочтительнее выглядит «Локомотив», если клуб не покинут ведущие игроки. Но никто не может знать, как будут действовать ЦСКА или «Краснодар», если попадут в главный еврокубок. У них будут усиления за счёт новых финансовых вливаний. Сама игра покажет, насколько «Локомотив» готов повторить результат прошлого года.

Изменения в «Локомотиве», которые видны, связаны с тем, что команда больше контролирует мяч. В техническом плане ребята прибавили, в каждой игре мяч держится около 60% времени. На своём поле они должны играть первым номером. А вот тактические моменты тянутся от прошлого «Локомотива», ничего нового нет. Из-за коронавируса ещё и пострадали качества определённых игроков, но Алексей Миранчук стал играть лучше. В этот период он очень активен, и создаётся ощущение, что Алексей реально хочет уехать играть в Европу и покинуть клуб.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии4
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
19 июля в 17:43
впрочем, отступили !
Abordage
Abordage
16 июля в 20:15
Нечего цска делать в ЛЧ, Локомотиву победы!
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 19:52
посмотрим))
STVA 1
STVA 1
16 июля в 19:42
ЦСКА победы... Кикнадзе на выход))
shlomo
shlomo
16 июля в 19:36
Решили поиграть в футбол..... Отлично так поиграли...... Два фингала, два вывиха, куча ушибов, одно сотрясение и один перелом.....Миллионы людей в нашей стране не умеют играть в футбол, но лишь игроки наших клубов делают это за такие большие деньги.....посмотрим на матч.....Локо сейчас можно победить, если коняшки сами себя не переиграют....если не ошибаюсь, то железнодорожники не могут выиграть у ЦСКА уже четыре года...
Армейская душа
Армейская душа
16 июля в 19:30
Удачи армейцам!
shlomo
shlomo
16 июля в 19:28
Остается только выигрывать...:)))
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 19:27
Должны были побеждать Рубин, чтоьюбы сегодня играть не в напряг.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100