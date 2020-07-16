Сенников: «ЦСКА отступать некуда, у них последний шанс зацепиться за ЛЧ»

Бывший защитник «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА .

ЦСКА отступать некуда, у них последний шанс зацепиться за Лигу чемпионов. Они не будут отсиживаться в обороне и будут стараться играть остро. «Локомотиву» тоже нельзя проигрывать, но «Краснодар» вновь потерял очки, поэтому приемлем и ничейный результат. В психологическом плане не могу сказать, кто лучше, но у ЦСКА был эмоциональный подъём после разгромных побед и дерби. Но пропускать от «Рубина» на последних минутах всегда обидно, и они немного расстроены этим фактом.

На данный момент по составу и, может, даже по игре для Лиги чемпионов предпочтительнее выглядит «Локомотив», если клуб не покинут ведущие игроки. Но никто не может знать, как будут действовать ЦСКА или «Краснодар», если попадут в главный еврокубок. У них будут усиления за счёт новых финансовых вливаний. Сама игра покажет, насколько «Локомотив» готов повторить результат прошлого года.

Изменения в «Локомотиве», которые видны, связаны с тем, что команда больше контролирует мяч. В техническом плане ребята прибавили, в каждой игре мяч держится около 60% времени. На своём поле они должны играть первым номером. А вот тактические моменты тянутся от прошлого «Локомотива», ничего нового нет. Из-за коронавируса ещё и пострадали качества определённых игроков, но Алексей Миранчук стал играть лучше. В этот период он очень активен, и создаётся ощущение, что Алексей реально хочет уехать играть в Европу и покинуть клуб.