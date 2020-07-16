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Евсеев — о Лиге Европы: «Прыгнули выше головы, но из штанишек не вылезли»

16 июля 2020, 18:43
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к матчу 29-го тура РПЛ против «Динамо». 

Мы занимались индивидуальным восстановлением. Вы же видите график чемпионата. Кто-то играет через два дня на третий, кто-то играет через три на четвертый. Тут уже не до тренировок. Тут конец сезона — уже сил у многих команд не осталось. Поэтому мы занимались восстановлением. 

Возможное попадание в Лигу Европы? Если вернуться к августу, то мы прыгнули выше головы. Но из штанишек мы не вылезли.

Ранее Евсеев рассказал о целях клуба после ухода Шамиля Газизова.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июля в 19:18
образно, почти как в молодости
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 19:01
Евсеев жжот.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 18:54
Все еще может быть.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
16 июля в 18:49
Тут он прав
Adonius
Adonius
16 июля в 18:44
Нужно двигаться дальше.
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