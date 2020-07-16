Евсеев — о Лиге Европы: «Прыгнули выше головы, но из штанишек не вылезли»

Главный тренер «Уфы» рассказал о подготовке команды к матчу 29-го тура РПЛ против «Динамо».

Мы занимались индивидуальным восстановлением. Вы же видите график чемпионата. Кто-то играет через два дня на третий, кто-то играет через три на четвертый. Тут уже не до тренировок. Тут конец сезона — уже сил у многих команд не осталось. Поэтому мы занимались восстановлением.

Возможное попадание в Лигу Европы? Если вернуться к августу, то мы прыгнули выше головы. Но из штанишек мы не вылезли.