Мертенс: «Решение Сарри сделать меня нападающим изменило мою жизнь»

Нападающий «Наполи» поделился мнением о своей жизни в Неаполе, а также рассказал о своем опыте работы с и .

Люди в Италии дышат футболом. Это не только молодежь и мужчины до 40 лет, но еще и бабушки, маленькие дети — это безумие! Я думаю, что это что-то особенное в Италии: просыпаться, пить кофе по утрам и говорить только о футболе.

Они называют меня «Чиро», это типичное имя в Неаполе, и я думаю, что это потому, что я начал жить, как они. Я часто бываю в городе, я люблю местную еду, люблю море.

В первом сезоне в «Наполи» при Сарри я провел только шесть матчей в старте. Поэтому я всегда злился, но он говорил: «Ты так важен для меня, для команды, не волнуйся, у тебя будут шансы». Однажды он назначил меня нападающим, и я очень счастлив, потому что это изменило мою жизнь. Он просто поставил меня на эту позицию и сказал: «Я уверен, что ты сделаешь это хорошо».

Это невероятно, потому что я приезжал сюда не для того, чтобы быть лучшим бомбардиром этого клуба.

Что касается Гаттузо, то он идеальный тренер на данный момент для «Наполи». Он также дает много возможностей молодым игрокам, и я думаю, что он может быть действительно хорошим тренером в будущем. Он выиграл много трофеев в качестве игрока, и знает, что такое побеждать. Именно этого и не хватало команде.