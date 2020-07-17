Рэшфорд: «С VAR вы не знаете, чего ожидать. Это трудно для обеих команд»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» порассуждал о работе системы VAR после матча 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:0).

С VAR вы не знаете, чего ожидать. Иногда это может быть трудно для обеих команд.

Каждая игра для нас сейчас — это большой вызов. До игры с «Саутгемптоном» мы забивали голы ради веселья, но последние две игры были трудными, мы должны работать вдвойне усердно, чтобы побеждать.

Я стараюсь умно действовать внутри штрафной и находить свободные зоны, чтобы выстрелить. Мы стали играть лучше. Начало матча было крайне тяжелым.

Марсьяль сегодня проделал большую работу, он открывается, чтобы получать мячи. Всегда хорошо, когда нападающие способны забивать.