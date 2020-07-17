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Рэшфорд: «С VAR вы не знаете, чего ожидать. Это трудно для обеих команд»

17 июля 2020, 11:45
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд порассуждал о работе системы VAR после матча 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:0).

С VAR вы не знаете, чего ожидать. Иногда это может быть трудно для обеих команд.

Каждая игра для нас сейчас — это большой вызов. До игры с «Саутгемптоном» мы забивали голы ради веселья, но последние две игры были трудными, мы должны работать вдвойне усердно, чтобы побеждать.

Я стараюсь умно действовать внутри штрафной и находить свободные зоны, чтобы выстрелить. Мы стали играть лучше. Начало матча было крайне тяжелым.

Марсьяль сегодня проделал большую работу, он открывается, чтобы получать мячи. Всегда хорошо, когда нападающие способны забивать.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
17 июля в 17:08
Рэш хорошо - как всегда скромно и без понтов!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
17 июля в 11:58
Чего ожидать ? Прежде всего, справедливого решения, чтобы не было потом многочисленных негодующих жестов и взглядов со стороны одной из команд в адрес главного арбитра матча.
shlomo
shlomo
17 июля в 11:46
Да уж...а хотели как лучше
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