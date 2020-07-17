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Президент «Реала»: «Бензема должен получить „Золотой мяч“»

17 июля 2020, 13:21

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что форвард мадридского клуба Карим Бензема заслужил «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона.

Он должен получить «Золотой мяч». В этом сезоне я не видел лучшего игрока, чем он.

Все игроки «Реала» были хороши, но Карим особенно. Все показали выдающееся выступление, правда. Серхио Рамос — больше чем капитан для «Реала», Куртуа был невероятен, и тренер, который стал архитектором этой команды.

Ранее Бензема посвятил победу в Ла Лиге семьям жертв коронавируса.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
18 июля в 05:39
Бенз если возьмет ЛЧ и станет там лучше Левы по голам то и тог да вряд ли получит ЗМ. /ЧМ не стал, мимо ЗМ так же пролетал/ потом скажет.
Hamman
Hamman
17 июля в 21:25
А лучше Месси отдайте, за гол Осасуне. Он ведь заслужил? Не так ли кулес?
Hamman
Hamman
17 июля в 21:22
Шансов у Карима не много, НО ... как говорится всё в его руках, а точнее ногах. Если поможет сначала пройти МСити, затем поможет голами дойти до финала ЛЧ то тогда это не будет казаться чем-то неосуществимым.
BarSlona
BarSlona
17 июля в 18:30
Это будет последний день для футбола , если бревно хоть чтото получит
ceret
ceret
17 июля в 18:28
Дзюба тоже заслужил зм
Juve14
Juve14
17 июля в 17:38
Перес переборщил как всегда) но если он сказал то мы как правило узнали основного претендента)
Alex12357
Alex12357
17 июля в 17:27
Президент «Реала»: «Бензема должен получить пинок под одно место ,Алжирский увалень!»
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
17 июля в 17:12
А я считаю , что ваш ответ глупый. И второй кстати тоже . Внимательно прочитайте свои ответы , может и догадаетесь почему ???
А нет , ну и не надо. Я при своем мнении в любом случае остаюсь.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
17 июля в 16:36
Перец вообще смотрит другие чемпионаты? Левандовски более достоин. А если Сити попадет хотя бы в финал ЛЧ, может и КДБ зацепиться.
Raamtvall
Raamtvall
17 июля в 16:22, ред.
    Estiva
    Estiva
    17 июля в 16:21
    у деда с башкой беды
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    17 июля в 16:21
    Судьба ЗМ будет решаться на ЛЧ, кощунство отдавать её бревну которое стреляет раз в год =)
    Шишанутый
    Шишанутый
    17 июля в 15:54, ред.
    На ЗМ щас есть три главных претендента это Левандовски (за чемпеонство Германии и лучший бомбардир клуба), Бензема (за чемпеонство Испаний и лучший бомбардир клуба) и Роналду (скоро будет чемпеонство Италий и лучший бомбардир клуба). Кто из них выйграет Лч тот и получит Зм. Если выйграет Лч какая то другая каманда то спорно и трудно будет выевить победителя ЗМ.
    дурман
    дурман
    17 июля в 15:46
    Так перечисли
    Grabovsky
    Grabovsky
    17 июля в 15:43
    Левандовски так то по лучше будет
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    17 июля в 15:10
    Возможно и Бензема, правда есть еще Левандовски...
    Да и сезон еще не закончился, дождемся финала Лиги чемпионов.
    А вот Роналду и Месси ЗМ точно не заслужили.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    17 июля в 15:01, ред.
    Другой явный претендент это Де Брюйне, как раз Бавария и Сити сейчас главные фавориты ЛЧ. Жалко, что из-за вируса сезон сдвинулся и не было чемпионата Европы. Турнир сборных тоже сыграл бы важную роль.
    A.S.A
    A.S.A
    17 июля в 14:59
    На мой взгляд если Бавария победит в ЛЧ то ЗМ без вопросов должен получить Лева. На данный момент не вижу более достоиного кандидата
    feris1
    feris1
    17 июля в 14:57
    Перес насмешил однако)
    ericbaze
    ericbaze
    17 июля в 14:56, ред.
    Ты же легко можешь купить эту награду для своих игроков, весь мир знает у кого лучшие связи в футбольном мире. Купил раньше сможешь купить и сейчас, Фларентино ты же не попрошайка в конце концов. 😂😂😂
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    17 июля в 14:41
    Ваш вопрос глупый,я Вам объяснил почему так считает Перес,а не я.У меня другое мнение,ЛЧ определит кто лучший,но точно не игроки Ливерпуля т.к. Клопп там самый сильный "игрок" и не Дибала,т.к. он в одной команде с Роном играет.
    juvenale
    juvenale
    17 июля в 14:39
    )))не ну после Модрича может и Бензема получит))хотя он вроде с игры забил только 16 мячей
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    17 июля в 14:36
    А Левандовски??? А игроки Ливерпуля, которые еще зимой практически обеспечили чемпионство, а Дибала???
    ЗМ возьмет скорее один из победителей ЛЧ.
    Так , что - не вопрос глупый, а глупым ответ оказался!!!
    shlifen
    shlifen
    17 июля в 14:32
    "Он должен получить «Золотой мяч». В этом сезоне я не видел лучшего игрока, чем он." - при всем уважении к Флорентино Пересу, это заявление выглядит как эпатаж =)) Думаю тройка за сезон это Левандовски, Де Брюйне, а третий вероятно определится по результатам ЛЧ. Хотя иногда сложно понять логику голосующих за ЗМ =))
    В самом же Реале, за сезон Рамос был куда важнее чем Бензема, и если Реал выиграет ЛЧ - сможет полноправно претендовать на Золотой Мяч.

    P. S. Ну а Голден Бой - вероятно возьмёт Холланд =)))
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    17 июля в 14:32
    На счёт Левандовски согласен на все 100,тут будет определяющем,что за команда выиграет ЛЧ
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    17 июля в 14:29
    Даже не знаю,что ответить на такой глупый вопрос....Выберем самый простой вариант,может дойдет,Бензема на данный отрезок времени лучше всех играл в футбол,внёс самый большой вклад в успех Реала!!!
    eleven LC
    eleven LC
    17 июля в 14:22
    Перес наверно забыл про парня по имени Роберт Левандовский из Баварии,который сейчас лучший бомбардир ЛЧ и Бундеслиги!
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    17 июля в 14:17
    Да блин не гони Перес. Чемпионство мы заслужили благодаря защите и вратарю, даже пенальти мы заслужили благодаря защите, а не Бензема.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер
    17 июля в 14:16
    А что, обязательно игрок Реала должен выигрывать ЗМ? Тот же Левандовски проводит феноменальный сезон.
    112910415
    112910415
    17 июля в 14:05
    кто должен, тот получит !
    а Карим почему упомянут ? он ведёт церемонию вручения, или что ?
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