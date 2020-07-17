Президент «Реала»: «Бензема должен получить „Золотой мяч“»

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что форвард мадридского клуба заслужил «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона.

Он должен получить «Золотой мяч». В этом сезоне я не видел лучшего игрока, чем он.

Все игроки «Реала» были хороши, но Карим особенно. Все показали выдающееся выступление, правда. Серхио Рамос — больше чем капитан для «Реала», Куртуа был невероятен, и тренер, который стал архитектором этой команды.