Президент «Реала»: «Бензема должен получить „Золотой мяч“»

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что форвард мадридского клуба Карим Бензема заслужил «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона.
Он должен получить «Золотой мяч». В этом сезоне я не видел лучшего игрока, чем он.
Все игроки «Реала» были хороши, но Карим особенно. Все показали выдающееся выступление, правда. Серхио Рамос — больше чем капитан для «Реала», Куртуа был невероятен, и тренер, который стал архитектором этой команды.
Ранее Бензема посвятил победу в Ла Лиге семьям жертв коронавируса.
А нет , ну и не надо. Я при своем мнении в любом случае остаюсь.
А нет , ну и не надо. Я при своем мнении в любом случае остаюсь.
Да и сезон еще не закончился, дождемся финала Лиги чемпионов.
А вот Роналду и Месси ЗМ точно не заслужили.
Да и сезон еще не закончился, дождемся финала Лиги чемпионов.
А вот Роналду и Месси ЗМ точно не заслужили.
ЗМ возьмет скорее один из победителей ЛЧ.
Так , что - не вопрос глупый, а глупым ответ оказался!!!
ЗМ возьмет скорее один из победителей ЛЧ.
Так , что - не вопрос глупый, а глупым ответ оказался!!!
В самом же Реале, за сезон Рамос был куда важнее чем Бензема, и если Реал выиграет ЛЧ - сможет полноправно претендовать на Золотой Мяч.
P. S. Ну а Голден Бой - вероятно возьмёт Холланд =)))
В самом же Реале, за сезон Рамос был куда важнее чем Бензема, и если Реал выиграет ЛЧ - сможет полноправно претендовать на Золотой Мяч.
P. S. Ну а Голден Бой - вероятно возьмёт Холланд =)))
а Карим почему упомянут ? он ведёт церемонию вручения, или что ?
а Карим почему упомянут ? он ведёт церемонию вручения, или что ?