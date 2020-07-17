Таккинарди: «Рэмзи и Рабьо нужно проснуться»

Бывший футболист «Ювентуса» Алессио Таккинарди считает, что туринский клуб играет ниже своих возможностей.

Темп полузащиты слишком медленный, кроме Родриго Бентанкура, который напоминает мне о миксе Антонио Конте, Клаудио Маркизио и меня.

Все остальные играют ниже своих возможностей. Я бы тоже подписал Рэмзи и Рабьо, но им нужно проснуться.

Когда команда играет так, как хочет Сарри, они могут обыграть любого соперника, но когда снижается темп, у них начинаются проблемы. В этом разница с прошлым «Юве», потому что Макс Аллегри наоборот «замедлял» команду, чтобы контролировать лидерство.