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Таккинарди: «Рэмзи и Рабьо нужно проснуться»

17 июля 2020, 13:50

Бывший футболист «Ювентуса» Алессио Таккинарди считает, что туринский клуб играет ниже своих возможностей. 

Темп полузащиты слишком медленный, кроме Родриго Бентанкура, который напоминает мне о миксе Антонио Конте, Клаудио Маркизио и меня.

Все остальные играют ниже своих возможностей. Я бы тоже подписал Рэмзи и Рабьо, но им нужно проснуться. 

Когда команда играет так, как хочет Сарри, они могут обыграть любого соперника, но когда снижается темп, у них начинаются проблемы. В этом разница с прошлым «Юве», потому что Макс Аллегри наоборот «замедлял» команду, чтобы контролировать лидерство.

Ранее ходили разговоры, что «Ювентус» готовится устроить массовую чистку состава.

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
18 июля в 06:53
Рэмзи продавать нужно этот игрочишка давно утух
juvenale
juvenale
17 июля в 14:41
я вот смотрю на этих топ игроков из апл...что Эриксен,что Рэмзи были лидерами в своих клубах,а перешли в сериал и просто потухли,даже скорости серии-а не вывозят
BESTJuventus21
BESTJuventus21
17 июля в 14:25
Рабьо как раз после рестарта проснулся нехило так, а вот Рэмзи да, уснул. По ходу сезона именно Рэмзи казался подходящим игроком для Сарри, но все перевернулось с ног на голову.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
17 июля в 14:06
Рабье очень прилично выглядит, а вот Рэмзи нужно продать , так как он к сожалению не заиграет так как на него рассчитывали! А вот Джана зря продали , лучше бы избавились от Сарри!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 13:55
А разбудить боятся что ли???
For56tas
For56tas
17 июля в 13:52
Это давно надо.
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