ГлавнаяНовости

Луис Альберто и Хони пропустят матч с «Ювентусом»

19 июля 2020, 15:55
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги заявил, что полузащитник Луис Альберто и нападающий Хони пропустят встречу 34-го тура Серии А против «Ювентуса».

Луис Альберто пропустит эту встречу. Сегодня утром он пробовал тренироваться, но до сих пор чувствует боль. То же самое касается и Хони. 

Все новости
Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»
Сегодня, 00:29 Комментарии6
Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»
Вчера, 21:57 Комментарии14
Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Капелло: «Месси — лучший футболист в истории»
Вчера, 13:41 Комментарии84
Бартомеу: «Уверен, что Месси продлит контракт»
Вчера, 12:56 Комментарии22
Конте: «Нам нужно прибавлять в следующем сезоне»
Вчера, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
19 июля в 22:29
Напрягаться уже особо незачем.
Угадайте кто
Угадайте кто
19 июля в 19:48
Тем проще Ювентусу. Может на ободах и доедет до скудетто. В принципе всё равно никто другой не заслужил.
Лацио обыграли дважды чемпиона, но терпели разгромные поражения. Аталанта классно играет, но нестабильна и полностью провалила первый круг.
Columb
Columb
19 июля в 15:56
Печально, здоровья всем.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 июля в 15:56
Жаль что ЛАЦИО ослабленно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100