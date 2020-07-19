Луис Альберто и Хони пропустят матч с «Ювентусом»

Главный тренер «Лацио» заявил, что полузащитник и нападающий Хони пропустят встречу 34-го тура Серии А против «Ювентуса».

Луис Альберто пропустит эту встречу. Сегодня утром он пробовал тренироваться, но до сих пор чувствует боль. То же самое касается и Хони.