Виллиан: «Жду, когда „Челси“ заревнует и предложит контракт на 3 года»

Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал возможное продление контракта с клубом.

Ходят слухи, что несколько клубов интересуются мной. Но пока у меня не было конкретных предложений.

Я жду. Мой агент пока не давал мне никакой информации. «Челси» не ревнует к другим клубам, они вообще ничего не говорили, наверное, готовы меня отпустить.

Я просто шучу! Недавно я разговаривал с руководством клуба. «Челси» предложил мне контракт на два года, а я хочу на три. Так что мы еще не договорились с клубом. Если они дадут мне трехлетний контракт, то я хоть прямо сейчас поставлю подпись под договором.