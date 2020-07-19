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Виллиан: «Жду, когда „Челси“ заревнует и предложит контракт на 3 года»

19 июля 2020, 11:24

Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал возможное продление контракта с клубом

Ходят слухи, что несколько клубов интересуются мной. Но пока у меня не было конкретных предложений.

Я жду. Мой агент пока не давал мне никакой информации. «Челси» не ревнует к другим клубам, они вообще ничего не говорили, наверное, готовы меня отпустить.

Я просто шучу! Недавно я разговаривал с руководством клуба. «Челси» предложил мне контракт на два года, а я хочу на три. Так что мы еще не договорились с клубом. Если они дадут мне трехлетний контракт, то я хоть прямо сейчас поставлю подпись под договором.

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матос
матос
19 июля в 13:51
хоти дальше .
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 13:40
жди дальше))))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов ответ beefs (раскрыть)
19 июля в 12:27
Сравнил ж..у с пальцем.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
19 июля в 11:57, ред.
Виллиан решил ненавязчиво поддавить руководство в преддверии решающих игр. Смысл есть - от его игры сейчас многое зависит.
beefs
beefs
19 июля в 11:43
так вроде Зенит хочет приобрести Виллиана...
Leha-ha50
Leha-ha50
19 июля в 11:39
Три - это многовато конечно , клуб перестраховывается. Через несколько дней парню 32 стукнет - возраст предельный.
dimagas2
dimagas2
19 июля в 11:36
Жди)))
Cir Braun
Cir Braun
19 июля в 11:36
Так можно и ни с чем остаться.
Bavaria_N
Bavaria_N
19 июля в 11:28
    Romkurch
    Romkurch
    19 июля в 11:24
    Стоит пожелать удачи!
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