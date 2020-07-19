Пиоли: «Теперь мы настоящая команда»

Главный тренер «Милана» в интервью DAZN прокомментировал победу над «Болоньей» (5:1) в матче 34-го тура Серии А.

Команда наслаждается тем, как играет. Это видно по тому, как парни работают на тренировках, во время матча и в любое время, когда мы проводим время вместе. Но мы еще не достигли нашей цели, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными, нужно двигаться вперед.

Мы хорошо поработали во время паузы в чемпионате. Теперь мы настоящая команда. У нас есть вера в то, что мы делаем, и это заставляет работать нас только лучше.