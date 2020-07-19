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Пиоли: «Теперь мы настоящая команда»

19 июля 2020, 11:01
МиланЛоготип футбольный клуб Милан5 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в интервью DAZN прокомментировал победу над «Болоньей» (5:1) в матче 34-го тура Серии А.

Команда наслаждается тем, как играет. Это видно по тому, как парни работают на тренировках, во время матча и в любое время, когда мы проводим время вместе. Но мы еще не достигли нашей цели, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными, нужно двигаться вперед. 

Мы хорошо поработали во время паузы в чемпионате. Теперь мы настоящая команда. У нас есть вера в то, что мы делаем, и это заставляет работать нас только лучше.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
19 июля в 18:56
Молодец, Пиоли. Крутую работу проделал. Матчи «Милана» теперь действительно стало интересно смотреть. Класс игроков поднялся. Один Кессье чего стоит. Месяца три назад он даже мяч остановить и пас отдать не мог. Сейчас уже погоду в центре делает. Распасовки и комбинации появились вместо бей-беги.
матос
матос
19 июля в 13:58
Вынужденная пауза в чемпионате явно на пользу соседям пошла , парни молодцы.
Glyba
Glyba
19 июля в 11:31
А раньше что мешало?
КЭТиК
КЭТиК
19 июля в 11:23
Милан сейчас на ходу.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 июля в 11:23
До сих пор были не настоящими
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