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У киевского «Динамо» сменился тренерский штаб

20 июля 2020, 15:07

Пресс-служба киевского «Динамо» объявила о смене тренерского штаба. Украинский клуб расстался с тренером Алексеем Михайличенко.

Руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра «Динамо» должна выйти на качественно иной уровень.

С этой целью подготовку к следующему сезону «Динамо» начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже.

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Все комментарии
abramjan
abramjan
20 июля в 20:06, ред.
это только на лето....сейчас в польше на сборе клубники заробят грошей и опять к клубной работе приступят
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 18:22
Будут Реброва назад уговаривать
Nafnafik
Nafnafik
20 июля в 16:52
На Украине чемпион и тот не из Украины.
swift stream
swift stream
20 июля в 16:50
Там не важно кто, лишь бы из рагулей был.
dimagas2
dimagas2
20 июля в 16:35
    drug01
    drug01
    20 июля в 15:41
    Будет новая команда
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    20 июля в 15:37
      VAN ARM
      VAN ARM
      20 июля в 15:37
      .не в тренере дело))
      STVA 1
      STVA 1
      20 июля в 15:25
      Не удивительно!И фиолетово))
      cska vperiod
      cska vperiod
      20 июля в 15:17
      Мне пофиг пусть хоть меняют и кому вообще интересен этот клуб у нас своих хватает.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      20 июля в 15:15
      Ожидаемо вполне.
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