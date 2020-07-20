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«Урал» официально подтвердил уход Парфёнова

20 июля 2020, 12:23

Пресс-служба «Урала» официально объявила о том, что наставник команды Дмитрий Парфёнов покинул свой пост.

Руководством футбольного клуба «Урал» принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Дмитрием Парфёновым. Также тренерский штаб «Урала» покидают Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Контракт со специалистами расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Футбольный клуб «Урал» выражает Дмитрию Парфёнову, Андрею Данилову и Юрию Ковтуну благодарность за проделанную работу!

Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры, новых вызовов и удачи! Готовить команду к матчу заключительного тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» будет главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев.

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swift stream
swift stream
20 июля в 12:42
Скатертью дорога, подстелился под спартак.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 июля в 12:41
Жаль "Урал"....не случился 3-й финал Кубка за 4 года....
Тем более домашний....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 июля в 12:38
"Мы на своем поле не смогли обыграть команду ФНЛ, когда все делалось для этой задачи, и я не нахожу объяснений. У нас игроки еле ноги таскали, поскольку у них нет сил играть через два дня на третий, и так готовиться к финалу... Не хочу сваливать ни на кого вину, но это большая ошибка так готовиться к этой игре", - сказал Иванов.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
20 июля в 12:36
Урал последнее время сдал, удачи Парфёнову
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 12:24
Очень жаль мужика..
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