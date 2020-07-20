«Урал» официально подтвердил уход Парфёнова

Пресс-служба «Урала» официально объявила о том, что наставник команды покинул свой пост.

Руководством футбольного клуба «Урал» принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Дмитрием Парфёновым. Также тренерский штаб «Урала» покидают Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Контракт со специалистами расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Футбольный клуб «Урал» выражает Дмитрию Парфёнову, Андрею Данилову и Юрию Ковтуну благодарность за проделанную работу!

Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры, новых вызовов и удачи! Готовить команду к матчу заключительного тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» будет главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев.