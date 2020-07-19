Сёмин может возглавить «Урал»

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19 июля 2020, 18:14

Бывший наставник «Локомотива» может возглавить «Урал».

Сегодня подал в отставку после поражения в полуфинале Кубка России против «Химок» (1:3). Как сообщается, президент «Урала» Григорий Иванов хочет пригласить Юрия Сёмина на пост нового главного тренера команды.

Отмечается, что официального предложения от екатеринбургского клуба Юрий Павлович пока не получал.