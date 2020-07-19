Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин может возглавить «Урал».
Сегодня Дмитрий Парфенов подал в отставку после поражения в полуфинале Кубка России против «Химок» (1:3). Как сообщается, президент «Урала» Григорий Иванов хочет пригласить Юрия Сёмина на пост нового главного тренера команды.
Отмечается, что официального предложения от екатеринбургского клуба Юрий Павлович пока не получал.
Хватит приходить на всё готовое...!
В этом класс тренера...
Хватит приходить на всё готовое...!
В этом класс тренера...