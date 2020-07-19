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Сёмин может возглавить «Урал»

19 июля 2020, 18:14

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин может возглавить «Урал».

Сегодня Дмитрий Парфенов подал в отставку после поражения в полуфинале Кубка России против «Химок» (1:3). Как сообщается, президент «Урала» Григорий Иванов хочет пригласить Юрия Сёмина на пост нового главного тренера команды.

Отмечается, что официального предложения от екатеринбургского клуба Юрий Павлович пока не получал.

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Все комментарии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Vladimir Grechko (раскрыть)
20 июля в 00:29
У Урала крепкая команда. Семин может сделать черную лошадку в РПЛ. Но не верю, что согласится.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
19 июля в 23:33
Что-то мне подсказывает, что Ю.П.Сёмин откажется. Солидный возраст, да всю жизнь с "Локомотивом", с уральцами никаких перспектив на достойное место в чемпионате, улучшения игры добиться трудно, если не невозможно, - в общем, одни нервы, а имидж крепкого тренера подпортить - раз плюнуть. Да и в памяти людской надо остаться тренером, добившимся с "Локомотивом" определённых успехов, хотя и локальных, на внутренней арене. Не хотелось бы аналогии с Фёдором Емельяненко.
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
19 июля в 22:40
если Палыч возьмется за урал бедные все будут он там точно оборону наладит
Сп62
Сп62
19 июля в 21:31
Иванов ещё рот не открывал, а "источники" уже знают всё и про Урал и про Сёмина(ему, наверное, сейчас икается).
kotmyshka
kotmyshka
19 июля в 21:17
Вряд ли Семин согласится
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
19 июля в 20:10
Очередная приколюха от Гриши Иванова. У него работают только ручные, а Палыч по-прежнему лев..
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
19 июля в 20:08
Лучше-бы отдыхал и наслаждался внуками.
нечитайло
нечитайло
19 июля в 19:41
Пусть попробует
handreb
handreb
19 июля в 19:39
Будет хорошо для Урала.
Байкал-38.
Байкал-38.
19 июля в 19:36
Тогда Урал кубок точно выиграет!
ermak6848
ermak6848
19 июля в 19:36
на вряд ли Палыч дврнет на старости лет на Урал работать с фк " Урал "..
praporchik zadov
praporchik zadov
19 июля в 19:30
Пусть докажет что может сделать из команды на вылет ...чемпиона страны...
Хватит приходить на всё готовое...!
В этом класс тренера...
Nafnafik
Nafnafik
19 июля в 19:27
Пусть ему там будет комфортно.
Zenit_84
Zenit_84
19 июля в 19:05
Палыч на Урал не поедет
МиХаХа
МиХаХа
19 июля в 18:45
Для Урала в самый раз.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Caniggia (раскрыть)
19 июля в 18:39
А как же 8 место Мордовии в 2015?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 июля в 18:37
Палыч будет ждать, погонят ли Николича и Кикнадзе...
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 18:34
почему не монако)))))))))))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Ravshan878 (раскрыть)
19 июля в 18:33
О зарплате вроде как речи еще не было, мы этого знать не можем. На мой взгляд Юрий Палыч не согласится по другим причинам, будет ждать окончания сезона и возвращения в локо.
Ravshan878
Ravshan878 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
19 июля в 18:30
Безусловно. Шпалыч за такие деньги не согласится. Он один из высокооплачиваемых тренеров.
112910415
112910415
19 июля в 18:28
ни к чему это
Caniggia
Caniggia
19 июля в 18:26
Ничего хорошего для Урала от этого не будет. Палыч уже пробовал тренировать середняков, когда ещё помоложе был - результат ноль. Его время прошло. Оптимально Талалаев, но, надеюсь, он туда не пойдёт, потому что дело не в тренерах, а в самом Иванове, который суёт свой нос в работу тренера.
yna8kksx6f5u
yna8kksx6f5u
19 июля в 18:23
Это очень хорошо
cska vperiod
cska vperiod
19 июля в 18:20
Вполне заслуженная кандидатура.
VV V
VV V
19 июля в 18:19
Гадкие врунишки и придумщики журналисты,Парфёнов ещё заявление об уходе не написал.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 июля в 18:17
Шпалыч вряд ли согласится.
juvenale
juvenale
19 июля в 18:16
палыч может
Dirty_Harry
Dirty_Harry
19 июля в 18:15
Новый вызов для Палыча, значит Урал все таки возьмет кубок. Видимо Парфенов в Спартак пойдет
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