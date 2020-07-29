Конте: «Легче переставить собор Дуомо, чем привести Месси в „Интер“»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подчеркнул, что переход форварда «Барселоны» Лионеля Месси в стан «нерадзурри» невозможен.
— Что бы вы выбрали? Получить одного Месси или четырёх игроков, стоимостью 50 млн евро каждый?
— Я считаю, что оба этих сценария достаточно неправдоподобны. Я крепко держусь за своих игроков, так как они отдают все свои силы. Я могу это гарантировать. Легче будет переставить собор Дуомо, чем привести Месси в «Интер».
Ранее телекомпания владельца «Интера» во время анонса матча с «Наполи» показала образ Месси на соборе Дуомо.
Экс-президент «Интера» Массимо Моратти не стал исключать возможность перехода аргентинца в миланский клуб.
А так, впринципе, можно было бы его в тот же Интер на правах аренды на пол года - год отправить, не повредило бы и ему и барселоне, а все гномо74ры увидев его провал за пределами барсы сразу же признали что КриРо намбер ван на все времена.
А так, впринципе, можно было бы его в тот же Интер на правах аренды на пол года - год отправить, не повредило бы и ему и барселоне, а все гномо74ры увидев его провал за пределами барсы сразу же признали что КриРо намбер ван на все времена.