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Конте: «Легче переставить собор Дуомо, чем привести Месси в „Интер“»

сегодня, 02:31

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подчеркнул, что переход форварда «Барселоны» Лионеля Месси в стан «нерадзурри» невозможен.

— Что бы вы выбрали? Получить одного Месси или четырёх игроков, стоимостью 50 млн евро каждый?

— Я считаю, что оба этих сценария достаточно неправдоподобны. Я крепко держусь за своих игроков, так как они отдают все свои силы. Я могу это гарантировать. Легче будет переставить собор Дуомо, чем привести Месси в «Интер».

Ранее телекомпания владельца «Интера» во время анонса матча с «Наполи» показала образ Месси на соборе Дуомо.

Экс-президент «Интера» Массимо Моратти не стал исключать возможность перехода аргентинца в миланский клуб.

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Угадайте кто
Угадайте кто ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:41
Ты покупаешь шампуни с её изображением?)
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:59
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 11:07
    Контекс: легче пересадить мне волосы с опы на голову,чем подписать гнома
    Legend 6
    Legend 6 ответ Угадайте кто (раскрыть)
    сегодня в 08:46
    Не расстраивайся, туринская стюардесса себя еще пропиарит, в рекламе шампуня.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 07:38
    и то и другое возможно при желании))))
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    сегодня в 06:29
      Угадайте кто
      Угадайте кто
      сегодня в 06:15
      Пиарят гнома, как только могут.
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 05:20
      Нужно годика четыре подождать.
      112910415
      112910415
      сегодня в 04:52
      кстати, попробуйте переставить собор ... может, и получится
      Mangur
      Mangur
      сегодня в 02:36
      Денги будут, будет и Месси
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