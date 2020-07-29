Конте: «Легче переставить собор Дуомо, чем привести Месси в „Интер“»

Главный тренер «Интера» подчеркнул, что переход форварда «Барселоны» в стан «нерадзурри» невозможен.

— Что бы вы выбрали? Получить одного Месси или четырёх игроков, стоимостью 50 млн евро каждый?

— Я считаю, что оба этих сценария достаточно неправдоподобны. Я крепко держусь за своих игроков, так как они отдают все свои силы. Я могу это гарантировать. Легче будет переставить собор Дуомо, чем привести Месси в «Интер».