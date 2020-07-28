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Лингард: «Роналду — это Майкл Джордан мира футбола»

вчера, 16:03

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард сравнил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с легендарным игроком НБА Майклом Джорданом.

Роналду многого добился в своей карьере. Он завоевал много титулов. Считаю его настоящей иконой футбола, он — Майкл Джордан мира футбола.

Ранее Лингард сравнил нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича с Майклом Джорданом.

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Все комментарии
abramjan
abramjan
вчера в 22:28
Рон чемпионаты выигрывает а дурачок барселонский все обводки считает..ухахаааа)))
Baggio R.
Baggio R. ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 21:59
    112910415
    112910415
    вчера в 21:10
    ох, не все согласятся !
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 20:48
    так теперь златан-джордан или кристина?
    starche
    starche
    вчера в 20:41
    Нарциссу до Джордана как до Луны.
    Шатаут
    Шатаут
    вчера в 20:40
    Ха -ха... Посмеялись и побежали читать другие новости...
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 20:08
    Гелевого сравнивают онли с Месси, в то время как другого, сравнивают из другими величинами. Адьйос.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
    вчера в 20:03
    Роналду напоминает мне как Федора Емельяненко в футболе.
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 19:13
    Кстати Месси на него похож по внешности и по росту!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 18:57
    Роналду напоминает Элтона Джона в футболе.
    juvenale
    juvenale
    вчера в 18:39
    А месси это Родман ххаха
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 18:29
    Я помню гол забитый Роном в Реале,когда он выпрыгнул выше всех защитников(на целый корпус)и вратаря,завис в воздухе на пару секунд и чётко положил! Вот тогда кто то из комментаторов,тоже сделал подобное сравнение! Рон частенько в воздухе "зависал" как Джордан.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 18:02
    Это Джордан Рон мира баскетбола.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 17:56
    Так и есть, Джесси! Ну а Месси это домосед) В этом плане ему никогда не сравнятся с Роном.
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 17:38
    Если проблема с головой ,тогда жаль.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 17:24
    Пусть купит очки, у него все Джорданы.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:11
    Это он не Рона похвалил, а Джордана унизил...
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    вчера в 17:08
    Не надо великого баскетболиста сравнивать с каким то там. ))))
    Neymar 10
    Neymar 10
    вчера в 16:56
    ну нее ... Рональду скорее Филя Киркоров от мира футбола ! У того тоже куча всяких наград а народной любви нет ! Любит самолюбование выкрикивая что он король всего и вся и в придачу эгегееей .
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 16:41
    Это он что? Принизил Джордана?
    Как бы Лингарду не пришлось на колени падать...
    Yurza
    Yurza ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 16:37
    Судя по прическе, скорее Боря Моисеев.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 16:25
    Скорее всего Элтон Джон, такой же ........
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 16:24
    Роналду сравневают с Майклом Джорданом, с Тайгер Вудсом, с Роджером Федерером, его ставят в один ряд с лучшими спортсменами. Роналду это икона футбола. А где там Месси? Он уже даже не второй после Рона а далеко позади. Гном давай да свиданья!!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 16:24
    Это оскорбление в сторону Великого Джордана
    explay-
    explay-
    вчера в 16:23
    Бредит парень
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 16:19
    Лингардиньо фигни не скажет)))
    Top_gun_
    Top_gun_
    вчера в 16:14
    Лингард-играл с Роналду в МЮ,в Реале и в сборной-глоры барси!))))))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 16:12
    Хороший игрок , даже классный.
    Соперничество с Месси сделало их обоих сильнее.
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6
    вчера в 16:09
    А меська - просто недомерок
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