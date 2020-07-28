Лингард: «Роналду — это Майкл Джордан мира футбола»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» сравнил форварда «Ювентуса» с легендарным игроком НБА Майклом Джорданом.

Роналду многого добился в своей карьере. Он завоевал много титулов. Считаю его настоящей иконой футбола, он — Майкл Джордан мира футбола.