Ахмедов: «Игрой за „Спартак“ Урунов поднимет имидж узбекского футбола»

Полузащитник сборной Узбекистана и китайского клуба «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов прокомментировал возможный переход узбекского полузащитника «Уфы» Остона Урунова в «Спартак».
Я наслышан о том, что Остон Урунов может перейти в московский «Спартак», и надеюсь, что у него все получится. У Урунова есть бойцовские качества, он настоящий профессионал, поэтому думаю, что у него все должно получится, если он окажется в «Спартаке».
Я Остона хорошо знаю, я как-то писал Вадиму Евсееву СМСку, что Урунов не подведет в «Уфе», хотя никогда с ним не общался. Выходит, что так и получилось. Могу сказать, что выступлением за «Спартак» Остон поднимет имидж узбекского футбола. Теперь многие в Узбекистане будут болеть за московский «Спартак».
Тебе Танзанию открыли, там же трясти некому!
Тебе Танзанию открыли, там же трясти некому!
Сперва Букварь в зубы, а потом бутсы на ноги. А то будет как Арашуков в СовФеде, "моя твоя не понимает".
Сперва Букварь в зубы, а потом бутсы на ноги. А то будет как Арашуков в СовФеде, "моя твоя не понимает".
Поднимет имидж и узбекского😉😆
Поднимет имидж и узбекского😉😆
Не до узбекского.
Не до узбекского.
Перспективный игрок, осталось развить качества и влиться в командную игру.
Будем посмотреть, удачи!
Перспективный игрок, осталось развить качества и влиться в командную игру.
Будем посмотреть, удачи!