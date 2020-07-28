Ахмедов: «Игрой за „Спартак“ Урунов поднимет имидж узбекского футбола»

Полузащитник сборной Узбекистана и китайского клуба «Шанхай СИПГ» прокомментировал возможный переход узбекского полузащитника «Уфы» в «Спартак».

Я наслышан о том, что Остон Урунов может перейти в московский «Спартак», и надеюсь, что у него все получится. У Урунова есть бойцовские качества, он настоящий профессионал, поэтому думаю, что у него все должно получится, если он окажется в «Спартаке».

Я Остона хорошо знаю, я как-то писал Вадиму Евсееву СМСку, что Урунов не подведет в «Уфе», хотя никогда с ним не общался. Выходит, что так и получилось. Могу сказать, что выступлением за «Спартак» Остон поднимет имидж узбекского футбола. Теперь многие в Узбекистане будут болеть за московский «Спартак».