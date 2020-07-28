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Ахмедов: «Игрой за „Спартак“ Урунов поднимет имидж узбекского футбола»

сегодня, 15:33

Полузащитник сборной Узбекистана и китайского клуба «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов прокомментировал возможный переход узбекского полузащитника «Уфы» Остона Урунова в «Спартак».

Я наслышан о том, что Остон Урунов может перейти в московский «Спартак», и надеюсь, что у него все получится. У Урунова есть бойцовские качества, он настоящий профессионал, поэтому думаю, что у него все должно получится, если он окажется в «Спартаке».

Я Остона хорошо знаю, я как-то писал Вадиму Евсееву СМСку, что Урунов не подведет в «Уфе», хотя никогда с ним не общался. Выходит, что так и получилось. Могу сказать, что выступлением за «Спартак» Остон поднимет имидж узбекского футбола. Теперь многие в Узбекистане будут болеть за московский «Спартак».

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 22:54
теперь узбекам не оранжевые жилетки выдавать будут...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:29
    Лиапор
    Лиапор
    сегодня в 21:17
    Ты не прав, Одил! Переход в "Спартак" - позор на весь Узбекистан
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 19:39
    Лишь бы на пользу команде
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    сегодня в 19:26
    Все узбеки за Спартак теперь! Опять слышать на каждом углу "народная команда" и встречать на улице узбеков в КБ цветах!
    post-navigator
    post-navigator
    сегодня в 19:21
    Федун, стоп! Тормози, дарагой! Какие узбеки?
    Тебе Танзанию открыли, там же трясти некому!
    RTS-25
    RTS-25
    сегодня в 18:55
    Канчельскис: «Урунову нужно подучить русский язык»
    Сперва Букварь в зубы, а потом бутсы на ноги. А то будет как Арашуков в СовФеде, "моя твоя не понимает".
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ swift stream (раскрыть)
    сегодня в 18:55
    У узбеков расценки такие ! Им хватит на всю страну на 5 лет ! ))))
    swift stream
    swift stream
    сегодня в 18:46
    спартак будет поднимать имидж узбекского футбола за 2 миллиона?
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:11
    пока не понятно, смотреть надо
    Gunslinger
    Gunslinger
    сегодня в 18:04
    Имидж узбекского футбола это прям то самое, что нам всем сейчас просто необходимо!!! :)))))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 17:56
    Ты смеешься Одил? Это же не Ростов, где раскрылся Шумородов) В Спартаке частенько футболисты губят свою карьеру:(
    handreb
    handreb
    сегодня в 17:48
    Будет ли он за спартак играть, вопрос спорный.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 17:46
    А как понимать словосочетание " Я Урунова хорошо знаю, хотя никогда с ним не общался" ? Это узбекская притча?
    Смольчик
    Смольчик
    сегодня в 17:41
    О своем бы имидже побеспокоились.
    denmig
    denmig
    сегодня в 17:38
    Есть сомнения , что он поднимет имидж российского футбола!
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 17:12
    Как бы он не опозорил сборную Узбекистана.
    Carcasss
    Carcasss
    сегодня в 16:56
    спартак поднял имидж зулусского и грузинского футбола,
    Поднимет имидж и узбекского😉😆
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 16:48
    Нам бы свой имидж поднять.
    Не до узбекского.
    Abverin
    Abverin
    сегодня в 16:27
    Хорошо, что спартак в еврокубках не играет.
    For56tas
    For56tas
    сегодня в 16:24
    Спартак стал имиджмейкером.узбекского футбола, в своем не блещет.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 16:21
    В Узбекистан до сих пор Битлз с гастролями приезжает, причём в полном составе!
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 16:17
    "Я Остона хорошо знаю , хотя никогда с ним не общался." И даже никогда не видел, и фамилию в новостях прочитал, но не подведет точно, земляк же. А если серьезно, то еще никто никуда официально не перешел.
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 16:14
    Всем неравнодушным к СПАРТАКУ большой ПРИВЕТ!
    makkie
    makkie
    сегодня в 16:12
    Ахмедов, Шомуродов, теперь Урунов - дай Бог у парня всё сложится в Спартаке.

    Перспективный игрок, осталось развить качества и влиться в командную игру.
    Будем посмотреть, удачи!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 16:02
    Я бы поспорил...
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Вежливый такой (раскрыть)
    сегодня в 15:57, ред.
    вот-вот!
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    сегодня в 15:55
    Понаберут всяких. ))))
    Вежливый такой
    Вежливый такой
    сегодня в 15:55
    Клуб во второй десятке нашего чемпионата, а они про имидж.
    trimetil
    trimetil
    сегодня в 15:52
    На понижение пошел.
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