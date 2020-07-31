Румменигге: «Мы должны принять желание Тьяго покинуть „Баварию“»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о будущем полузащитника команды Тьяго Алькантары.
На самом деле, переговоры по новому контракту с Тьяго были очень продуктивными, и в какой-то момент казалось, что сделка будет завершена. Но затем Тьяго проинформировал, что хотел бы чего-то нового.
Мы должны принять это. Его контракт будет действовать ещё один год, и если Тьяго договорится с каким-либо клубом, то этот клуб должен будет заплатить нам определённую сумму. Не хочу её оглашать.
Одним из главных претендентов на Тьяго называется «Ливерпуль». Однако игрока также может перехватить «Манчестер Юнайтед».