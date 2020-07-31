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Румменигге: «Мы должны принять желание Тьяго покинуть „Баварию“»

сегодня, 06:58

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о будущем полузащитника команды Тьяго Алькантары.

На самом деле, переговоры по новому контракту с Тьяго были очень продуктивными, и в какой-то момент казалось, что сделка будет завершена. Но затем Тьяго проинформировал, что хотел бы чего-то нового.

Мы должны принять это. Его контракт будет действовать ещё один год, и если Тьяго договорится с каким-либо клубом, то этот клуб должен будет заплатить нам определённую сумму. Не хочу её оглашать.

Одним из главных претендентов на Тьяго называется «Ливерпуль». Однако игрока также может перехватить «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:09
Насильно мил не будешь
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:59
Ну хочет уйти , что уж!!!
For56tas
For56tas
сегодня в 06:59
Правильно совершенно говорит.
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