Румменигге: «Мы должны принять желание Тьяго покинуть „Баварию“»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о будущем полузащитника команды .

На самом деле, переговоры по новому контракту с Тьяго были очень продуктивными, и в какой-то момент казалось, что сделка будет завершена. Но затем Тьяго проинформировал, что хотел бы чего-то нового.

Мы должны принять это. Его контракт будет действовать ещё один год, и если Тьяго договорится с каким-либо клубом, то этот клуб должен будет заплатить нам определённую сумму. Не хочу её оглашать.