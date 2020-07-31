«Интер» готов предложить Месси контракт на € 260 млн в 2021 году

«Интер» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Как утверждает источник, миланский клуб планирует подписать аргентинца на правах свободного агента летом 2021 года.
«Нерадзурри» готовы предложить Месси 4-летний контракт на 260 млн евро.
Напомним, перед матчем «Интер» — «Наполи» в 37-м туре Серии А телекомпания владельца миланского клуба анонсировала игру, показав образ Месси на соборе Дуомо.
Хз, сможет ли он зажигать в Италии в столь серьезном возрасте. Одно дело двухметровый Ибра, который банально давит соперников, а другое — небольшой Месси, у которого ставка на технику, а рост совсем небольшой.
Но ожидаю, что хотя бы полтора сезона Месси проведет на высоте уже на фоне куража от смены обстановки.
Хз, сможет ли он зажигать в Италии в столь серьезном возрасте. Одно дело двухметровый Ибра, который банально давит соперников, а другое — небольшой Месси, у которого ставка на технику, а рост совсем небольшой.
Но ожидаю, что хотя бы полтора сезона Месси проведет на высоте уже на фоне куража от смены обстановки.
В этом трансфере много зависит от следующих президентских выборов в Барсе. И если все-таки Хави станет тренером в 21 году, то скорее всего Месси останется еще на сезон-два.
В этом трансфере много зависит от следующих президентских выборов в Барсе. И если все-таки Хави станет тренером в 21 году, то скорее всего Месси останется еще на сезон-два.
Я не верю в этот переход, но очень хочу, чтобы он сменил клуб, и добился успеха в интере. Просто даже ради того чтоб заткуть рот всем этим завистникам.
Я не верю в этот переход, но очень хочу, чтобы он сменил клуб, и добился успеха в интере. Просто даже ради того чтоб заткуть рот всем этим завистникам.
А Интеру он нужен чисто для маркетинга ну и еще на пару сезонов может хватит на уровне выше среднего поиграть
Так Юве Роналду пииглашал - на пару сезонов нормальной игры и для рекламы
А Интеру он нужен чисто для маркетинга ну и еще на пару сезонов может хватит на уровне выше среднего поиграть
Так Юве Роналду пииглашал - на пару сезонов нормальной игры и для рекламы