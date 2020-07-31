ГлавнаяНовости

«Интер» готов предложить Месси контракт на € 260 млн в 2021 году

сегодня, 02:26

«Интер» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Как утверждает источник, миланский клуб планирует подписать аргентинца на правах свободного агента летом 2021 года.

«Нерадзурри» готовы предложить Месси 4-летний контракт на 260 млн евро.

Напомним, перед матчем «Интер» — «Наполи» в 37-м туре Серии А телекомпания владельца миланского клуба анонсировала игру, показав образ Месси на соборе Дуомо.

Все новости
Слухи«Интер» контактирует с «Тоттенхэмом» относительно Н'Домбеле
Сегодня, 07:31 Комментарии1
Румменигге: «Мы должны принять желание Тьяго покинуть „Баварию“»
Сегодня, 06:58 Комментарии3
СлухиЗащитник «Бетиса» заменит Ловрена в «Ливерпуле»
Вчера, 22:24 Комментарии10
СлухиДавид Сильва может продолжить карьеру в «Лацио»
Вчера, 21:27 Комментарии4
Слухи«Челси» и «Ман Сити» готовы подписать Алабу в следующем году
Вчера, 16:09 Комментарии4
Слухи«Вулверхэмптон» подпишет форварда «Браги» Паулиньо
Вчера, 15:19 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:55
А ведь могут и сманить такими деньжищами...
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 07:53
Я никогда не верил всякой жёлтой прессе. Верю только фактам. Если и перейдет то буду только рад.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 07:51
Цена нормальная. Отобьют все деньги на маркетинге в первый же год, как «Юве» отбил расходы на Рона.
Хз, сможет ли он зажигать в Италии в столь серьезном возрасте. Одно дело двухметровый Ибра, который банально давит соперников, а другое — небольшой Месси, у которого ставка на технику, а рост совсем небольшой.
Но ожидаю, что хотя бы полтора сезона Месси проведет на высоте уже на фоне куража от смены обстановки.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:49
Сумасшедшие, реально сумасшедшие.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:29
Вроде Лео с головой дружит. Зачем ему менять нагретое годами место? Не перейдёт.
Inquisitor...
Inquisitor...
сегодня в 07:24
Переход из Барселоны в какой бы то ни было клуб есть серьёзное понижение, а переход в кабинетный чемпионат - понижение вдвойне, поэтому Месси никуда не переходит, что бы там не поскуливали его униженные ненавистники и прочая шваль...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:18
У боссов Интера, похоже, совсем кукушка поехала! Вот зачем им нужен в 21-м году 34-х летний ветеран за такое немыслимое бабло?
Conzor
Conzor
сегодня в 07:16
Даже это его не убедит.
Legend 6
Legend 6 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 07:10
До сих пор Месси был последователен в своих заявлениях и поступках. Он говорил что, если и уйдет в другой клуб, то только в тот, который не будет играть против Барселоны. Так сделал Хави, так сделал Иньеста.
В этом трансфере много зависит от следующих президентских выборов в Барсе. И если все-таки Хави станет тренером в 21 году, то скорее всего Месси останется еще на сезон-два.
valt134
valt134
сегодня в 07:04
От своего имени готов урезать сумму контракта в 10 раз( я не жадный). Но бабки сильно нужны. Готов подписать все необходимые документы прямо сейчас.
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 06:55
Кудаже доводит зависть. Одного ущемляет что он пешком ходит. Другого что ему черезчур много хотят заплатить. А ещё и золотую ложку добавили. Не красит настоящих мужчин завидовать в открытую...

Я не верю в этот переход, но очень хочу, чтобы он сменил клуб, и добился успеха в интере. Просто даже ради того чтоб заткуть рот всем этим завистникам.
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 06:50
Он зас*т в другую команду тем более в другой чемпионат
А Интеру он нужен чисто для маркетинга ну и еще на пару сезонов может хватит на уровне выше среднего поиграть
Так Юве Роналду пииглашал - на пару сезонов нормальной игры и для рекламы
STVA 1
STVA 1 ответ Kirgudu (раскрыть)
сегодня в 06:07
Вместе с унитазом)))
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 06:02
И сразу золотую ложку ему пускай купят.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:41
Цифра какая то нереальная.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:30
Тут явно лишний ноль добавлен.
амурец
амурец
сегодня в 04:31
не, Месси со своего насиженного места никуда не сдвинется
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 04:23
Куда им до него. Они только мусор собирают: Янг, Мозес, Эрикссен, Санчес, Лукаку. И у них это получается, ведь они там играют.
Vector-B B
Vector-B B
сегодня в 03:58
кря кря
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 03:11
роналду сделает всё, чтоб сорвать трансфер, иначе Месси и тма португала унижать будет))
BESTJuventus21
BESTJuventus21
сегодня в 02:44
я бы хотел на это посмотреть. )) обанкротить днарей)
razdvatri
razdvatri
сегодня в 02:32
на 4 года))) он щас то пешком ходит, а что будет через пару лет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100