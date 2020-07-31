«Интер» готов предложить Месси контракт на € 260 млн в 2021 году

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сегодня, 02:26

«Интер» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» .

Как утверждает источник, миланский клуб планирует подписать аргентинца на правах свободного агента летом 2021 года.

«Нерадзурри» готовы предложить Месси 4-летний контракт на 260 млн евро.

Напомним, перед матчем «Интер» — «Наполи» в 37-м туре Серии А телекомпания владельца миланского клуба анонсировала игру, показав образ Месси на соборе Дуомо.