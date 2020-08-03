«Челси» готов заплатить 50 млн фунтов за Поупа

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вчера, 12:15

«Челси» находится в поисках нового голкипера.

Как сообщается, вратарь «Бернли» является приоритетным вариантом «синих» на роль первого номера.

Лондонский клуб готов заплатить за 28-летнего англичанина 50 млн фунтов стерлингов.