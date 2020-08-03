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«Челси» готов заплатить 50 млн фунтов за Поупа

вчера, 12:15

«Челси» находится в поисках нового голкипера.

Как сообщается, вратарь «Бернли» Ник Поуп является приоритетным вариантом «синих» на роль первого номера.

Лондонский клуб готов заплатить за 28-летнего англичанина 50 млн фунтов стерлингов.

В завершившемся сезоне АПЛ Поуп провёл 38 матчей, в пятнадцати из которых сумел сохранить свои ворота сухими.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:02
Дороговато однако за вратаря.
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 13:20
С ума сошли!одного середнячка за 70 было мало?!
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:09
Чем он лучше Кепы..
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 12:52
Рискует стать вторым Беговичем для Челси.
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:44, ред.
Этот Поуп хороший вратарь, намного лучше Кепки... Поуп лучше того же Пикфорда за которого когда-то отвалили из-за чисто английского фетиша по поводу паспорта. У Поупа тоже паспорт, ди и опять же, ситуация повторяется.. Челси очень нужен вратарь... все об этом знают... и цена будет космической для них на внутреннем рынке, кого бы не пытались купить. Да и на внешних рынках будуть ломить цену, но все же думаю там можно найти хорошего воротчика и дешевле.
50 лямов за Поупа слишком много, но если очень очень надо... и готовы платить.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 12:40
Классный кипер!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:19
Круто!
beefs
beefs
вчера в 12:16
Нужен, плати и забирай...
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