«Челси» готов заплатить 50 млн фунтов за Поупа

«Челси» находится в поисках нового голкипера.
Как сообщается, вратарь «Бернли» Ник Поуп является приоритетным вариантом «синих» на роль первого номера.
Лондонский клуб готов заплатить за 28-летнего англичанина 50 млн фунтов стерлингов.
В завершившемся сезоне АПЛ Поуп провёл 38 матчей, в пятнадцати из которых сумел сохранить свои ворота сухими.
50 лямов за Поупа слишком много, но если очень очень надо... и готовы платить.
50 лямов за Поупа слишком много, но если очень очень надо... и готовы платить.