Магнуссон и Сигурдссон завтра вернутся к тренировкам

Бьярки Гуннлаугсон, агент игроков ЦСКА и , заявил, что завтра футболисты приступят к тренировкам.

Хордур и Арнор полностью здоровы и завтра присоединятся к тренировочному процессу. Подозрительный тест? На этот вопрос должен отвечать ЦСКА . Я знаю лишь, что они готовы приступить к тренировкам.