ГлавнаяНовости

Магнуссон и Сигурдссон завтра вернутся к тренировкам

вчера, 21:46

Бьярки Гуннлаугсон, агент игроков ЦСКА Хордура Магнуссона и Арнора Сигурдссона, заявил, что завтра футболисты приступят к тренировкам.

Хордур и Арнор полностью здоровы и завтра присоединятся к тренировочному процессу. Подозрительный тест? На этот вопрос должен отвечать ЦСКА. Я знаю лишь, что они готовы приступить к тренировкам.

Все новости
Кокорин провёл первую тренировку в «Спартаке»
02 августа ФотоКомментарии12
Глушенков начал тренироваться с первым составом «Спартака»
31 июля ФотоКомментарии4
Шатов провел первую тренировку в «Рубине»
30 июля ФотоКомментарии5
Официально«Севилья» вернулась к тренировкам, несмотря на одно заражение COVID-19
30 июля Комментарии1
«Краснодар» начал подготовку к сезону-2020/21
30 июля ФотоКомментарии3
ОфициальноСмолов присоединился к «Локомотиву»
29 июля Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:02
Это очень хорошая новость, но молодцы, что перестраховались и не стали рисковать ничьим здоровьем, заодно и отдохнули исландцы немного побольше остальных.
oFANATo
oFANATo ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
А как же новость про нового спонсора ПФК ЦСКА "ИКС Холдинг" — многопрофильная ИТ-группа, занимающая ведущие позиции на рынке разработки технологий и ИТ-сервисов, входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков оборудования для промышленного сектора. «ИКС Холдинг» признан одним из самых быстрорастущих ИТ-холдингов на российском рынке. Под управлением Холдинга находятся более 30 компаний, объединенных в пять субхолдингов, – YADRO, Nexign, «Цитадель», «Криптонит» и «Форпост». В апреле 2020 года было достигнуто соглашение о том, что «ИКС Холдинг» войдет в состав группы USM.
Приоритетные направления деятельности компаний «ИКС Холдинга» – цифровая трансформация крупных предприятий, информационная безопасность, системы хранения данных, криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, технологии блокчейн и искусственный интеллект. География бизнеса группы охватывает все регионы России и ряд стран ближнего и дальнего зарубежья.
В компаниях «ИКС Холдинга» работают свыше 6000 сотрудников. В странах России и зарубежья реализовано более 120 глобальных проектов. Партнерская сеть Холдинга включает свыше 50 крупных предприятий в России и за ее пределами.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:31
Отлично 👍
drug01
drug01
вчера в 21:52
Желаем удачи в подготовке
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:47
Это хорошая новость!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:47
хоть что то позитивное на сегодня)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100