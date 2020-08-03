Магнуссон и Сигурдссон завтра вернутся к тренировкам

Бьярки Гуннлаугсон, агент игроков ЦСКА Хордура Магнуссона и Арнора Сигурдссона, заявил, что завтра футболисты приступят к тренировкам.
Хордур и Арнор полностью здоровы и завтра присоединятся к тренировочному процессу. Подозрительный тест? На этот вопрос должен отвечать ЦСКА. Я знаю лишь, что они готовы приступить к тренировкам.
Приоритетные направления деятельности компаний «ИКС Холдинга» – цифровая трансформация крупных предприятий, информационная безопасность, системы хранения данных, криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, технологии блокчейн и искусственный интеллект. География бизнеса группы охватывает все регионы России и ряд стран ближнего и дальнего зарубежья.
В компаниях «ИКС Холдинга» работают свыше 6000 сотрудников. В странах России и зарубежья реализовано более 120 глобальных проектов. Партнерская сеть Холдинга включает свыше 50 крупных предприятий в России и за ее пределами.
Приоритетные направления деятельности компаний «ИКС Холдинга» – цифровая трансформация крупных предприятий, информационная безопасность, системы хранения данных, криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, технологии блокчейн и искусственный интеллект. География бизнеса группы охватывает все регионы России и ряд стран ближнего и дальнего зарубежья.
В компаниях «ИКС Холдинга» работают свыше 6000 сотрудников. В странах России и зарубежья реализовано более 120 глобальных проектов. Партнерская сеть Холдинга включает свыше 50 крупных предприятий в России и за ее пределами.