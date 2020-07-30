«Краснодар» начал подготовку к сезону-2020/21

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что команда приступила к подготовке к сезону-2020/21.
Отмечается, что команда работала не в полном составе. Сегодня, 30 июля, краснодарцы проведут очередное занятие уже полным составом, включая новичка — защитника Игоря Смольникова, перешедшего из «Зенита».
Первый матч в сезоне-2020/21 «Краснодар» проведет 9 августа против «Уфы».
Сегодня «быки» вышли из отпуска и начали подготовку к стартовому матчу нового сезона 🙌🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 29, 2020
В первой тренировке черно-зеленых участвовали не все футболисты: в полном составе команда соберется завтра.
Сезон 2020/2021 «быки» начнут в Уфе 9 августа в 17:00. pic.twitter.com/4BRIztlcdq