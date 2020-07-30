«Краснодар» начал подготовку к сезону-2020/21

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сегодня, 09:37

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что команда приступила к подготовке к сезону-2020/21.

Отмечается, что команда работала не в полном составе. Сегодня, 30 июля, краснодарцы проведут очередное занятие уже полным составом, включая новичка — защитника Игоря Смольникова, перешедшего из «Зенита».

Первый матч в сезоне-2020/21 «Краснодар» проведет 9 августа против «Уфы».