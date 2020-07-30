ГлавнаяНовости

«Краснодар» начал подготовку к сезону-2020/21

сегодня, 09:37

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что команда приступила к подготовке к сезону-2020/21.

Отмечается, что команда работала не в полном составе. Сегодня, 30 июля, краснодарцы проведут очередное занятие уже полным составом, включая новичка — защитника Игоря Смольникова, перешедшего из «Зенита».

Первый матч в сезоне-2020/21 «Краснодар» проведет 9 августа против «Уфы».

Все новости
Шатов провел первую тренировку в «Рубине»
Сегодня, 13:22 ФотоКомментарии5
Официально«Севилья» вернулась к тренировкам, несмотря на одно заражение COVID-19
Сегодня, 12:17 Комментарии1
ОфициальноСмолов присоединился к «Локомотиву»
Вчера, 19:08 Комментарии19
«Ростов» начал подготовку к сезону-2020/21
Вчера, 10:09 ФотоКомментарии7
«Рубин» провёл первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону
27 июля ФотоКомментарии4
«Рубин» показал подготовку к матчу со «Спартаком»
21 июля ВидеоКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
МиХаХа
МиХаХа
сегодня в 09:55
Правильно, нефиг филонить. Гыгыгы
shlomo
shlomo
сегодня в 09:47
Удачи Быкам!!!
Yurza
Yurza
сегодня в 09:37
Пусть ему повезет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100