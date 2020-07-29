Смолов присоединился к «Локомотиву»

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что команда начала подготовку к новому сезону.
Сегодня команда заселилась на базу в Баковке. К основному составу присоединился Федор Смолов, который вернулся из аренды в «Сельте», а также большая группа молодых футболистов: вратарь Савин, защитники Сильянов и Черный, полузащитники Иосифов, Файзуллин, Миронов, Максим Мухин, Титков и Петров, а также нападающий Агеев.
Upd вряд-ли ломокотив рад такому развитию событий!
Upd вряд-ли ломокотив рад такому развитию событий!
Валера. Серебро Чемпионата Испании, Победа в кубке Интертото, финалист Кубка Испании.
Аленичев. 2 раза выиграл Кубок Португалии, 3 раза суперкубок, 2 раза Чемпионат Португалии. По разу Лигу Чемпионов и Кубок УЕФА.
Смолов. Научил одноклубников фразе: "Пошел на х...й!"
Валера. Серебро Чемпионата Испании, Победа в кубке Интертото, финалист Кубка Испании.
Аленичев. 2 раза выиграл Кубок Португалии, 3 раза суперкубок, 2 раза Чемпионат Португалии. По разу Лигу Чемпионов и Кубок УЕФА.
Смолов. Научил одноклубников фразе: "Пошел на х...й!"