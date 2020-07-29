Смолов присоединился к «Локомотиву»

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что команда начала подготовку к новому сезону.

Сегодня команда заселилась на базу в Баковке. К основному составу присоединился Федор Смолов, который вернулся из аренды в «Сельте», а также большая группа молодых футболистов: вратарь Савин, защитники Сильянов и Черный, полузащитники Иосифов, Файзуллин, Миронов, Максим Мухин, Титков и Петров, а также нападающий Агеев.