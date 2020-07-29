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Смолов присоединился к «Локомотиву»

вчера, 19:08

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что команда начала подготовку к новому сезону.

Сегодня команда заселилась на базу в Баковке. К основному составу присоединился Федор Смолов, который вернулся из аренды в «Сельте», а также большая группа молодых футболистов: вратарь Савин, защитники Сильянов и Черный, полузащитники Иосифов, Файзуллин, Миронов, Максим Мухин, Титков и Петров, а также нападающий Агеев.

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Все комментарии
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 22:00
Научил и пошел, все правильно сделал)
Lukajs
Lukajs
вчера в 21:58
Показалось, что заголовок "Смолов присосался к Локомотиву".
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 21:07
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 21:06
    А вот 63летдинов нарисовался ! )))
    Lukajs
    Lukajs
    вчера в 20:41
    Отдохнул в Испании и вернулся.
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 20:16
    Не долго мучил и мучался. гыгыгы
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 20:16
    Уходил Федором, вернулся Федей.
    112910415
    112910415
    вчера в 20:10
    Плакал,когда присоединялся ?
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 20:06
    Локо в печали! Сплавить бесполезное, растатуированное, гламурное и дорогое бревно, не удалось. Всё же в Испании, в отличии от России, здравый смысл преобладает над авантюризмом, граничащим с кретинизмом!
    Parma1972
    Parma1972
    вчера в 20:05
    Надо Федя,надо!
    beefs
    beefs ответ Legend 6 (раскрыть)
    вчера в 20:03
    хоть чем то отличился...
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 19:58
    Будет на родине чахнуть.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:57
    Вернули таки...
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 19:56
    на долго ли)))
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
    вчера в 19:45
    Бревно. Доигрывать будет!
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 19:44
    Мостовой. Забил за Сельту 64 гола. Выиграл кубок Интертото и стал финалистом Кубка Испании.
    Валера. Серебро Чемпионата Испании, Победа в кубке Интертото, финалист Кубка Испании.
    Аленичев. 2 раза выиграл Кубок Португалии, 3 раза суперкубок, 2 раза Чемпионат Португалии. По разу Лигу Чемпионов и Кубок УЕФА.
    Смолов. Научил одноклубников фразе: "Пошел на х...й!"
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 19:13
    Смолов до сих пор был Фёдором.
    blasgovest
    blasgovest
    вчера в 19:12
    Усилит команду.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:09
    Удачи Игорь!!!!!
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