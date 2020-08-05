«Ливерпуль» хочет подписать защитника «Норвича»

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении левого защитника «Норвича» Джамала Льюиса.
По данным источника, мерсисайдцы рассчитывают купить 22-летнего футболиста за 10 млн фунтов.
Ранее появился слух о том, что «Ливерпуль» нашёл в «Бетисе» замену защитнику Деяну Ловрену, ушедшему в «Зенит».
Ювентус - Аталанта 2:2 - Аталанта полностью переиграла туринцев, но судья за уши вытащил Ювентус, поставив в их пользу два пенальти.
Мы видим, что судьи наглым образом тащат Ювентус и в чемпионате, и в кубке. Если копнуть поглубже, то можно заметить, что абсолютно в каждом сезоне судьи помогают Ювентусу, ставят левые пенальти в их пользу, не засчитывают голы в их ворота и специально удаляют игроков соперников.
Ювентус - Аталанта 2:2 - Аталанта полностью переиграла туринцев, но судья за уши вытащил Ювентус, поставив в их пользу два пенальти.
Мы видим, что судьи наглым образом тащат Ювентус и в чемпионате, и в кубке. Если копнуть поглубже, то можно заметить, что абсолютно в каждом сезоне судьи помогают Ювентусу, ставят левые пенальти в их пользу, не засчитывают голы в их ворота и специально удаляют игроков соперников.
А интер платит репарации)))
А интер платит репарации)))