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«Ливерпуль» хочет подписать защитника «Норвича»

сегодня, 06:53

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении левого защитника «Норвича» Джамала Льюиса.

По данным источника, мерсисайдцы рассчитывают купить 22-летнего футболиста за 10 млн фунтов.

Ранее появился слух о том, что «Ливерпуль» нашёл в «Бетисе» замену защитнику Деяну Ловрену, ушедшему в «Зенит».

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Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 21:04
Матчи сезона 2019-2020, в которых судьи очень помогли Ювентусу: 31.10.2019 Ювентус-Дженоа: удаление у Дженоа, пенальти в ворота Дженоа на 96! минуте; 01.12.2019 Ювентус-Сассуоло: липовый пенальти в ворота гостей спас Ювентус от позорного поражения, Сассуоло до пенальти вел в счете; 02.02.2020 Ювентус-Фиорентина: судья наглым образом засудил Фиорентину, поставив в пользу Ювентуса 2 пенальти, один из которых был 100% липовым; 14.02.2020 Милан-Ювентус: удаление у Милана и пенальти в ворота Милана на 91 минуте, Милан уверенно побеждал Ювентус, но тут вмешался судья и помог туринцам зацепить ничью; 13.06.2020 Ювентус-Милан: в самом начале матча судья удалил одного из лидеров Милана и команда стала играть вдесятером против двенадцати игроков Ювентуса (11 + судья), в этом матче был так же липовый пенальти в ворота Милана, но Роналду не смог его реализовать; 23.06.2020 Болонья-Ювентус: пенальти в ворота Болоньи, благодаря которому Ювентус открыл счет в матче; 27.06.2020 Ювентус-Лечче: пенальти в ворота Лечче и удаление игрока Лечче, эти 2 фактора обеспечили Ювентусу разгромную победу. Лечче достойно играл до 32 минуты, потом судья удалил их игрока (липовое удаление) и команда посыпалась. Пенальти на 62 минуте окончательно добил Лечче.
Ювентус - Аталанта 2:2 - Аталанта полностью переиграла туринцев, но судья за уши вытащил Ювентус, поставив в их пользу два пенальти.
Мы видим, что судьи наглым образом тащат Ювентус и в чемпионате, и в кубке. Если копнуть поглубже, то можно заметить, что абсолютно в каждом сезоне судьи помогают Ювентусу, ставят левые пенальти в их пользу, не засчитывают голы в их ворота и специально удаляют игроков соперников.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 21:03
Очень "заслуженные" чемпионства, каждый год судьи в наглую тащат Ювентус, ставят липовые пенальти в их пользу. Этот сезон показательный, без судейской помощи Ювентус даже в топ 3 не попал бы.
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
сегодня в 20:15
Сразу же после победы Арсенала в кубке Англии как только болельщики Челси начали жаловаться на судейство Тейлора Князь отвечая им стал переводить все стрелки на Ливерпуль .Его очень бомбит от нашего чемпионств что он уже даже ноет про Ливерпуль болелам Челси которым было вовсе не этого тогда. Видно было что он таким образом пытался настроить болельщиков Челси против Ливерпуля
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
сегодня в 18:09
Ну если в 2006 заслуженно отбыл, то тогда и 9 к ряду титулов заслуженно получил. Теперь и десятый получат)
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 14:45
В 2006 году Ювентус заслуженно был отправлен за подкуп судей в Серию Б, но фанаты туринцев постоянно обвиняют во всех своих бедах Интер
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
сегодня в 13:34
Итальянский судейский корпус после 2006 года перед Ювентусом в пожизненном долгу).
А интер платит репарации)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:03
Норвич хоть и занял последнее место, но все же смог засветить несколько интересных молодых кадров.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 08:34
нужен левый деф на подмену Робертсону.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:19
Норвич точно растащат до основания.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 08:17
А сколько запрашивает итальянский судейский корпус? Каждый год судьи в наглую тащат Ювентус к медалям, в этом сезоне без судей Юве даже в топ 3 не попал бы.
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 07:33
Наверное Оливер за свою защиту запросил слишком много), ищут теперь варианты
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:20
Для ротации.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:11
возможно это то что нужно))) будем наблюдать))
shlomo
shlomo
сегодня в 07:05
В принципе цена приемлемая...
beefs
beefs
сегодня в 06:57
Хорошая будет замена...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:54
Хорошая будет сделка...
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