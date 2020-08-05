«Ливерпуль» хочет подписать защитника «Норвича»

1596599591

сегодня, 06:53

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении левого защитника «Норвича» .

По данным источника, мерсисайдцы рассчитывают купить 22-летнего футболиста за 10 млн фунтов.

Ранее появился слух о том, что «Ливерпуль» нашёл в «Бетисе» замену защитнику Деяну Ловрену, ушедшему в «Зенит».