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Агент: «„Аталанта“ не собирается продавать Малиновского»

вчера, 22:46

Сергей Серебренников, агент полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, рассказал о будущем игрока.

«Аталанта» не собирается продавать Малиновского. Команда готовится к Лиге чемпионов. Конечно, потенциально продается любой футболист, но не думаю, что у боссов «Аталанты» могут дрогнуть нервы от суммы в 30 миллионов евро за Руслана.

Что касается отступных за украинца, то конкретной суммы в его контракте с «Аталантой» нет.

Гасперини доволен игрой Руслана, «Аталанта» довольна украинцем, сам Руслан тоже счастлив в Италии. Для первого года адаптации в Серии А он провел хороший сезон и внес вклад в успех команды, которая заняла третье место.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 23:45
Будь он моложе лет на пять спрос возможно был бы почти ажиотажный, а так человек на хорошем уровне, находится на своем месте, зачем что-то менять?
drug01
drug01
вчера в 23:07
Этот игрок на своем месте !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:55
А чего ему дергаться то. В ЛЧ попали , команда просто радует своей игрой. Думаю, как минимум годик еще за Атланту побегает.
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:54
Ну если куда-то продавать то по иде в команду лучше,но скажем так он явно не тянет уровня условно Баварии или МС.Так что эти слухи бредятина как всегда.
beefs
beefs
вчера в 22:50
этот год без изменений...
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