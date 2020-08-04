Агент: «„Аталанта“ не собирается продавать Малиновского»

Сергей Серебренников, агент полузащитника «Аталанты» , рассказал о будущем игрока.

«Аталанта» не собирается продавать Малиновского. Команда готовится к Лиге чемпионов. Конечно, потенциально продается любой футболист, но не думаю, что у боссов «Аталанты» могут дрогнуть нервы от суммы в 30 миллионов евро за Руслана.

Что касается отступных за украинца, то конкретной суммы в его контракте с «Аталантой» нет.

Гасперини доволен игрой Руслана, «Аталанта» довольна украинцем, сам Руслан тоже счастлив в Италии. Для первого года адаптации в Серии А он провел хороший сезон и внес вклад в успех команды, которая заняла третье место.