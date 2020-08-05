Джано перейдёт в «Ротор»

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сегодня, 20:38

Экс-полузащитник «Спартака» Джано вернётся в Россию.

Как сообщается, 27-летний хавбек в скором времени подпишет контракт с «Ротором». Соглашение будет рассчитано на один сезон.

Напомним, что в прошлом месяце Джано покинул кипрский «Анортосис».