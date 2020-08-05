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Джано перейдёт в «Ротор»

сегодня, 20:38

Экс-полузащитник «Спартака» Джано вернётся в Россию.

Как сообщается, 27-летний хавбек в скором времени подпишет контракт с «Ротором». Соглашение будет рассчитано на один сезон.

Напомним, что в прошлом месяце Джано покинул кипрский «Анортосис».

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Все комментарии
vm777
vm777 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 21:59, ред.
Так все силы волгоградских медиков будут брошены на лечение Джано, небось на других пациентов забьют) Хотя игрок он добротный, для Ротора будет полезен.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 21:58
На Кипре отдохнул от бесконечного отдыха и зажжёт в Роторе как в свое время в Ростове. Наверное..
minai
minai
сегодня в 21:58
Очень хороший полузащитник, с моей точки зрения. Зря Спартак с ним расстался.
4RT
4RT
сегодня в 21:50
Похоже парню пора завязывать с футболом....
Сп62
Сп62 ответ vm777 (раскрыть)
сегодня в 21:27
Наоборот, медицина повысит свой профессиональный уровень.
nautilus163
nautilus163
сегодня в 21:19
Ненадежный игрок! Сил хватает на пол-тайма. Избегает борьбы. Пустая трата денег!
Добряк
Добряк
сегодня в 21:00
Называйте вещи своими именами - Онанидзе, легенда Спартака...
vm777
vm777 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 20:58
Он же разорит нашу медицину...
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA
сегодня в 20:46
удачи джано
makkie
makkie
сегодня в 20:40
Ну вот, а многие переживали - мол зачем Спартак расстался с Джано?
Очевидно, что игрок уже не в той форме, ему мешают травмы.
номер 12
номер 12
сегодня в 20:39
Возвращение легенды
Conzor
Conzor
сегодня в 20:39
Зачем он там нужен?
shlomo
shlomo
сегодня в 20:39
Да уж пути не исповедимы....
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