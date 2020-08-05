Джано перейдёт в «Ротор»

Экс-полузащитник «Спартака» Джано вернётся в Россию.
Как сообщается, 27-летний хавбек в скором времени подпишет контракт с «Ротором». Соглашение будет рассчитано на один сезон.
Напомним, что в прошлом месяце Джано покинул кипрский «Анортосис».
Экс-полузащитник «Спартака» Джано вернётся в Россию.
Как сообщается, 27-летний хавбек в скором времени подпишет контракт с «Ротором». Соглашение будет рассчитано на один сезон.
Напомним, что в прошлом месяце Джано покинул кипрский «Анортосис».
Очевидно, что игрок уже не в той форме, ему мешают травмы.
Очевидно, что игрок уже не в той форме, ему мешают травмы.